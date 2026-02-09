Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
REKORDNÝ POČET OBETÍ: V priebehu týždňa zahynulo v horách 13 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - Za posledný týždeň zomrelo v talianskych horách rekordných 13 lyžiarov, horolezcov a turistov, oznámili v pondelok tamojší záchranári. Desať z nebohých osôb zahynulo v dôsledku lavín, ktoré vyvolala mimoriadne nestabilná snehová pokrývka. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.

Čerstvý sneh, ktorý napadol počas nedávnych fujavíc, vytvoril spolu s vetrom mimoriadne rizikové podmienky v celých talianskych Alpách, uviedli miestni horskí záchranári.

„Za takýchto podmienok môže stačiť na spustenie lavíny aj prechod jediného lyžiara alebo prirodzené preťaženie váhou snehu,“ vysvetlil Federico Catania, hovorca talianskeho horského záchranného zboru.

K úmrtiam, ktoré si vyžiadali lavíny, došlo na neupravených svahoch, ďaleko od dobre udržiavaných a monitorovaných olympijských areálov v Lombardsku a v Cortine d'Ampezzo v Benátsku, ako aj vo Val di Fiemme v autonómnej provincii Tridentsko.

„Ľuďom lyžujúcim v spravovaných lyžiarskych strediskách a predovšetkým v olympijských areáloch nehrozí žiadne nebezpečenstvo ani riziko,“ potvrdil Catania. „Všetky tieto oblasti sú neustále monitorované a sú vo všeobecnosti bezpečné bez ohľadu na olympijské podujatia,“ dodal.

Záchranári odporúčajú ľuďom, ktorí chcú navštíviť horské oblasti, aby sledovali lavínové správy a odložili svoje cesty, kým sa snehová pokrývka nestabilizuje.
