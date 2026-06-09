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REKORDNÝ ÚLOVOK: Českí colníci zaistili 800 kilogramov kratomu
Nedávno sa v Česku uskutočnila niekoľkotýždňová akcia proti nelegálnemu predaju kratomu a CBD, na ktorej spolupracovali colníci, polícia, hygiena aj Česká obchodná inšpekcia.
Autor TASR
Praha 9. júna (TASR) - Brnianski colníci minulý týždeň zaistili 800 kilogramov kratomu, ktorý bol určený na nelegálnu distribúciu na českom trhu. V pondelok o tom informovala Colná správa ČR na sociálnej sieti X. Hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková v utorok poznamenala, že ide o rekordné zaistenie nelegálneho kratomu v histórii Českej republiky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podrobnosti akcie však hovorkyňa neuviedla. Nie je tak jasné, kde takéto množstvo kratomu našli alebo či boli v súvislosti s tým zadržané aj nejaké osoby. Dodala, že colníci informácie poskytnú v ďalších dňoch.
Nedávno sa v Česku uskutočnila niekoľkotýždňová akcia proti nelegálnemu predaju kratomu a CBD, na ktorej spolupracovali colníci, polícia, hygiena aj Česká obchodná inšpekcia. Ministerstvo vnútra začiatkom júna uviedlo, že počas nej zaistili 86.000 produktov a 155 kilogramov kratomu, zatvorili tri predajne a zablokovali 25 internetových obchodov.
Kratom je psychoaktívna látka pochádzajúca z rastliny Mitragyna speciosa, ktorá rastie prevažne v juhovýchodnej Ázii. Ako na svojom webe uvádza česká polícia, do Európy a ďalších západných krajín sa vyváža v podobe zeleného prášku, ktorý sa konzumuje s vodou, no je možné kúpiť ho aj vo forme tabliet či tekutého extraktu. V malej dávke má stimulujúce účinky podobné účinkom kokaínu či pervitínu, vysoká dávka má, naopak, sedatívne účinky porovnateľné s užitím morfia či heroínu.
V Česku je kratom na zozname psychomodulačných látok s nízkym rizikom, dospelí si ho môžu kúpiť v licencovaných obchodoch. K droge sa však často dostanú aj neplnoletí, čo opakovane kritizoval premiér Andrej Babiš. Chce preto, aby sa súčasná legislatíva zmenila.
Zdôrazňuje, že jeho kabinet bude robiť prísnejšiu protidrogovú politiku než predchádzajúca vláda, ktorá podľa neho z ČR urobila jedinú krajinu v EÚ, kde funguje legálny a štátom regulovaný trh s touto látkou. K téme už usporiadal aj diskusiu na úrade vlády, kam pozval odborníkov a tiež zástancov aj odporcov sprísnenia pravidiel. Rozhodnutie však zatiaľ nepadlo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Podrobnosti akcie však hovorkyňa neuviedla. Nie je tak jasné, kde takéto množstvo kratomu našli alebo či boli v súvislosti s tým zadržané aj nejaké osoby. Dodala, že colníci informácie poskytnú v ďalších dňoch.
Nedávno sa v Česku uskutočnila niekoľkotýždňová akcia proti nelegálnemu predaju kratomu a CBD, na ktorej spolupracovali colníci, polícia, hygiena aj Česká obchodná inšpekcia. Ministerstvo vnútra začiatkom júna uviedlo, že počas nej zaistili 86.000 produktov a 155 kilogramov kratomu, zatvorili tri predajne a zablokovali 25 internetových obchodov.
Kratom je psychoaktívna látka pochádzajúca z rastliny Mitragyna speciosa, ktorá rastie prevažne v juhovýchodnej Ázii. Ako na svojom webe uvádza česká polícia, do Európy a ďalších západných krajín sa vyváža v podobe zeleného prášku, ktorý sa konzumuje s vodou, no je možné kúpiť ho aj vo forme tabliet či tekutého extraktu. V malej dávke má stimulujúce účinky podobné účinkom kokaínu či pervitínu, vysoká dávka má, naopak, sedatívne účinky porovnateľné s užitím morfia či heroínu.
V Česku je kratom na zozname psychomodulačných látok s nízkym rizikom, dospelí si ho môžu kúpiť v licencovaných obchodoch. K droge sa však často dostanú aj neplnoletí, čo opakovane kritizoval premiér Andrej Babiš. Chce preto, aby sa súčasná legislatíva zmenila.
Zdôrazňuje, že jeho kabinet bude robiť prísnejšiu protidrogovú politiku než predchádzajúca vláda, ktorá podľa neho z ČR urobila jedinú krajinu v EÚ, kde funguje legálny a štátom regulovaný trh s touto látkou. K téme už usporiadal aj diskusiu na úrade vlády, kam pozval odborníkov a tiež zástancov aj odporcov sprísnenia pravidiel. Rozhodnutie však zatiaľ nepadlo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)