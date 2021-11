Rektor ČVUT vyzval na zastavenie českej kampane na podporu vakcinácie

Praha 10. novembra (TASR) - Rektor univerzity České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe Vojtěch Petráček napísal otvorený list českému ministrovi zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi, v ktorom ho vyzýva na okamžité zastavenie kampane na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podľa Petráčka je táto kampaň "agresívna", "nechutná" a "neetická".



"Každý z nás, kto je vybavený empatiou a citom pre bolesť druhých, bude pri pohľade na kruté snímky z ARO (anestéziologicko-resuscitačného oddelenia) trpieť. U mnohých vyvolá táto stresová expozícia posttraumatické stresové poruchy alebo depresie. Táto kampaň uškodí plošne našej spoločnosti a ako motivácia nezapôsobí," píše Petráček v otvorenom liste, ktorý v utorok publikoval spravodajský servis ČVUT.



Rektor kladie otázku, či si nechalo ministerstvo ku kampani vypracovať lekársko-etické a psychologické zhodnotenie. Autentické snímky pacientov, ktorí s covidom skončili v nemocniciach, podľa neho vyvolávajú "mediálny strach a napätie v spoločnosti".



O tom, že nová kampaň na podporu očkovania bude "brutálna", hovoril v uplynulých dňoch aj dosluhujúci český premiér Andrej Babiš, pripomína spravodajský webový portál Novinky.cz.



Podľa rektora ČVUT by sa rezort zdravotníctva mal radšej zamyslieť nad tým, ako odporcom očkovania ponúknuť pomocnú ruku, napríklad formou hradenia testu protilátok.



"Viete predsa, že tí z nás, ktorí chorobu prekonali, sú chránení lepšie ako očkovaní pred ťažkým priebehom a hospitalizáciou. Mnohí môžu cítiť obavu pred očkovaním, pretože sa obávajú reakcie pri vysokých hodnotách protilátok," píše rektor so žiadosťou o okamžité zastavenie kampane.



Ministerstvo zdravotníctva vyberalo podľa svojho hovorcu Daniela Köppla z niekoľkých stoviek snímok, pričom v kampani ich bude využitých zhruba 12.



Fotografie by mali byť doplnené textami odkazujúcimi na najčastejšie proklamácie odporcov očkovania s poukazom na dezinformácie aj svojbytnú "pravdu", ktorou sa niektorí obhajujú.



Kampaň bude v tlačených aj online médiách, ako i na sociálnych sieťach.