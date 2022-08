Rektora moskovskej univerzity presunuli z väznice do domáceho väzenia

Moskva 3. augusta (TASR) - Ruský súd v stredu rozhodol o prevoze rektora moskovskej súkromnej univerzity Sergeja Zujeva z väznice do domáceho väzenia. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Zujev je rektor Moskovskej vysokej školy sociálnych a ekonomických vied, jednej z posledných neštátnych univerzít v Rusku. Za mrežami je od novembra minulého roka. Zujevovi právnici sa snažia o jeho prepustenie s poukazom na jeho zlý zdravotný stav.



Vyšetrovateľ potvrdil presun do domáceho väzenia a na stredajšom pojednávaní povedal, že Zujev spolupracoval a nahradil škodu, zo spôsobenia ktorej je obvinený. Vedec a pedagóg obvinenia zo sprenevery pôvodne odmietal.



Niektorí pozorovatelia pokladajú tento prípad za súčasť čistiek, zameraných proti príslušníkom ruskej liberálnej elity a na umlčanie nezávislých hlasov v čase invázie Ruska na Ukrajine.



Ďalšieho popredného vedca Vladimira Maua, rektora Ruskej akadémie národného hospodárstva a verejnej správy, umiestnili do domáceho väzenia v júni pre obvinenia zo sprenevery, ktoré vychádzajú z vyšetrovania Zujeva.



Vyšetrovanie sa týka aj Mariny Rakovovej, bývalej námestníčky ministra školstva, ktorá s Mauom spolupracovala. Vyšetrovatelia požiadali v stredu moskovský súd, aby prepustil Maua z domáceho väzenia na jeho písomný sľub.