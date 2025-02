Rektorka Univerzity Karlovej: Vyjadrenie o odmenách bolo nevhodné

Praha 18. februára (TASR) - Rektorka Univerzity Karlovej (UK) Milena Králíčková sa ospravedlnila za vyjadrenie univerzity o odmenách vedenia, ktoré hovorkyňa UK Lucie Přívětivá dala do súvislosti s tragickou streľbou z decembra 2023. Výška odmien je však podľa Králíčkovej v medziach. Uviedla to v utorok na webe univerzity, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Predovšetkým sa chcem všetkým ospravedlniť za veľmi nešťastne formulované vyjadrenie, ktoré dávalo odmeny do súvislosti s tragickými udalosťami na našej Filozofickej fakulte. Nemalo vôbec zaznieť nielen preto, že nebolo vhodné, ale predovšetkým preto, že nezodpovedalo skutočnosti," napísala rektorka.



Podotkla však, že tragédia univerzitu poznamenala a ovplyvňuje prácu jej zamestnancov doteraz. "Všetci, ktorí sa v akejkoľvek miere podieľali na tom, aby sa naša univerzita mohla čo najskôr vrátiť ku každodennému stopercentnému napĺňaniu svojho poslania, pracovali bez ohľadu na čas, únavu, súkromný život. Za prácu pre univerzitu je korektné ich odmeniť," zdôvodnila.



Argumentovala, že UK zamestnáva viac než 13.000 ľudí, študuje na nej takmer 50.000 študentov a spravuje rozpočet vo výške 18 miliárd korún. Ohodnotenie vedenia školy podľa nej zodpovedá jej veľkosti, významnej spoločenskej úlohe a zodpovednosti. "Odmeňovanie vedenia UK naplno odráža výkon a výsledky, ktoré sú podľa mnohých rôznych hodnotení kvalitné. Zodpovedá dlhodobej ustálenej úrovni na manažérskych pozíciách v českom akademickom prostredí," pokračovala v zdôvodňovaní Králíčková.



Reagovala tým na kritický otvorený list pracovníkov, študentov a priaznivcov UK, ktorý už podpísalo niekoľko tisíc ľudí. Jeho autori ho napísali v reakcii na zistenia servera iDNES.cz, podľa ktorého dostalo vedenie univerzity neúmerne vysoké odmeny. Ich výšku kritizovali aj iniciátori listu, navyše, ich zdôvodnenie označili za nemorálne a cynické. Hovorkyňa UK Lucie Přívětivá ich vysvetľovala "bezprecedentnou a mimoriadnou situáciou, ktorej UK čelila a ktorú členovia kolégia rektorky v roku 2024 riešili".



Podľa servera rektorka UK Milena Králíčková dostala k výplate za vlaňajší máj vo výške 175.000 korún (takmer 7000 eur) odmenu 400.000 korún (takmer 16.000 eur) a v novembri dostala 576.000 korún. Pracovníci, študenti a priaznivci univerzity podotkli, že finančné ohodnotenie vedenia školy tak presahuje plat prezidenta.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)