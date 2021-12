Remišová: EÚ sa zhoduje na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

Brusel 3. decembra (TASR) - Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú inteligenciu.



Digitálna doba so sebou podľa Remišovej prináša aj dezinformácie, hoaxy, rozdeľovanie spoločnosti a nenávistné príspevky, pričom platformy a sociálne siete, ktoré tieto obsahy a dáta šíria, zarábajú miliardy eur, ale nenesú za to žiadnu zodpovednosť.



Rada ministrov rokovala o tom ako nastaviť legislatívu tak, aby zaviedla účinnú reguláciu digitálnych platforiem. Účastníci schválili revíziu smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti, aby boli informačné systémy bezpečné, dostupné a transparentné pre všetkých používateľov.



"V digitálnej dobe je ilúzia a naivita si myslieť, že tieto problémy môžeme riešiť izolovane od ostatných krajín v EÚ. Digitálna doba je globálna a prepojená a preto aj tieto problémy treba riešiť spolu s partnermi z Únie," povedala Remišová.



Diskutovalo sa aj o tom, ako zvýšiť povedomie verejnosti o dopade digitálneho prostredia na občanov a ako pred ním chrániť najzraniteľnejšie skupiny, ako sú mladí ľudia alebo staršia generácia.



Legislatíva EÚ sa podľa nej snaží navrhnúť aj nové pravidlá pre vysokorizikové algoritmy umelej inteligencie, ktoré na základe zozbieraných dát dokážu vyhodnotiť údaje o návykoch, emóciách a preferenciách spotrebiteľov.



"Je dôležité, aby takéto profilovanie občanov malo svoje pravidlá a aby sa nezneužívalo," uviedla Remišová. Spresnila, že terajšia legislatíva EÚ dostatočne nereaguje na praktiky profilovania užívateľov a pri zneužití dát to môže ovplyvniť napríklad rozhodovanie pri poskytovaní úverov či prijímanie ľudí do zamestnania.



Sociálne siete a platformy takto získané poznatky podľa nej využívajú cielene nielen na reklamu a marketing, ale aj na ovplyvňovanie názorov a verejnej mienky. Hrozbou pre mladých ľudí je to, že vplyv sociálnych sietí môže mať dopad na ich psychický stav a duševné zdravie, aj preto je dôležité, aby o týchto dopadoch vedeli. Platí však, že hlavne poskytovatelia služieb na platformách musia prijať účinné opatrenia na zmiernenie takýchto dopadov.



"Preto treba na európskej úrovni stanoviť jasné pravidlá a najmä možnosti pre samotných užívateľov a pre firmy ovplyvniť to, na aké účely chcú svoje dáta používať a mať slobodu presúvať obsahy z jednej platformy na druhú," konštatovala Remišová.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)