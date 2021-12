Eurokomisia navrhuje vytvorenie digitálnej identity pre obyvateľov EÚ

Brusel 3. decembra (TASR) - Slovensko podporuje debaty členských krajín EÚ týkajúce sa vytvorenia európskej digitálnej identity. Povedala to v piatok v Bruseli vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie, ktorá bola zameraná na kybernetické hrozby a umelú inteligenciu.



Európska komisia (EK) navrhla, že každá osoba, ktorá v krajinách EÚ vlastní preukaz totožnosti, môže mať i digitálnu identitu, uznávanú kdekoľvek v Únii, ako aj osobnú digitálnu peňaženku.



Návrh eurokomisie stanovuje, že európska digitálna identita bude k dispozícii občanom EÚ, osobám s pobytom a podnikom so sídlom v EÚ, ktoré chcú preukázať svoju identitu alebo potvrdiť určité osobné informácie. Môže sa používať v súvislosti s on-line aj offline verejnými a súkromnými službami v celej EÚ.



Remišová konštatovala, že existuje celoeurópsky konsenzus, lebo digitálnu identitu podporujú všetky členské štáty eurobloku, aj keď sú ešte určité technické detaily, ktoré treba doriešiť.



Na Slovensku je to podľa nej úzko späté s tým, čo robí vláda, a to je vytvoriť "mobilné ID", čo znamená, že ak doteraz bol ústredný portál verejnej správy dostupný len cez webovú stránku, po desiatich rokoch bude možné zaistiť k nemu prístup aj cez mobil.







"Videli sme to aj pri riešení, ako je covidpas. Celoeurópske spoločné riešenie je mimoriadne potrebné aj efektívne," povedala Remišová.



Spresnila, že členské krajiny sa zhodujú aj v otázke zriadenia virtuálnej peňaženky a európskej digitálnej identity, prípadné spory v niektorých technických otázkach sa dajú prekonať.



"Podporujeme to aj my na Slovensku, pretože my tie riešenia, ktoré budujú prepojenia s európskou identitou, už teraz robíme," uviedla slovenská vicepremiérka.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová už v septembri v Štrasburgu vo svojom prejave o stave Únie v tejto súvislosti zdôraznila, že plánom je vytvoriť bezpečnú európsku elektronickú identitu, ktorej budú občania dôverovať a ktorú budú môcť využiť kdekoľvek v Európe na celú škálu úkonov - od platenia daní až po požičanie si bicykla. "Vďaka tejto technológii si budeme môcť skontrolovať, aké dáta sa používajú a ako," uviedla von der Leyenová.



spravodajca TASR Jaromír Novak