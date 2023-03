Remix s Trumpovým hlasom bodoval v hitparáde singlov iTunes

Washington 13. marca (TASR) - Remix Justice for All (Spravodlivosť pre všetkých), ktorý je popretkávaný hlasom bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, sa v Spojených štátoch dostal na vrchol rebríčka najlepších singlov iTunes.



V noci na pondelok to uviedol spravodajský web The Hill, informuje TASR.



Skladba, ktorá bola zverejnená 3. marca, je remixom americkej hymny The Star-Spangled Banner (Hviezdami posiata zástava), ktorú spieva skupina 20 mužov označujúcich sa za "väzenský zbor J6". V časti nahrávky Trump recituje sľub vernosti vlajke Spojených štátov. Na konci piesne väzni skandujú: "USA, USA, USA“.



Remix s vysamplovaným Trumpovým hlasom dominuje hudobnému rebríčku iTunes, a to tesne pred piesňou Flowers od popovej speváčky Miley Cyrus.



Donald Trump svoj part v piesni nahrával vo svojom sídle Mar-a-Lago v americkom štáte Florida, zatiaľ čo zbor svoje časti piesne nasnímal pomocou telefónu vo washingtonskej väznici. Ide o mužov, ktorí sú zadržiavaní za údajnú účasť na vzbure v Kapitole.



Trump čelí vyšetrovaniu federálnych úradov za úlohu, ktorú zohral 6. januára 2021 počas vpádu svojich priaznivcov do Kapitolu. Nepokoje v sídle Kongresu vypukli vo chvíli, keď sa tam začínala spoločná schôdza oboch komôr k výsledkom prezidentských volieb. V nich Trump nedokázal obhájiť svoj mandát, ale porážku v súboji s demokratom Joeom Bidenom neuznal. Voľby z novembra 2020 označuje za zmanipulované doteraz.



S prejavom v tomto duchu vystúpil aj tesne pred tým, než tisíce jeho priaznivcov vtrhli do areálu Kapitolu. Udalosti si nakoniec vyžiadali päť mŕtvych a desiatky zranených.



Exprezident USA sa pred časom vyjadril, že s osobami zadržanými 6. januára 2021 sa zaobchádzalo "veľmi nespravodlivo". Vyhlásil tiež, že niektorých z obžalovaných "podporuje" a zváži ich omilostenie, ak by sa v budúcich voľbách v roku 2024 stal opäť prezidentom USA.



Skladba Justice for All mala od svojho zverejnenia na strímovacej platforme YouTube 504.000 pozretí, ale v zozname 50 najstreamovanejších skladieb dňa na hudobnej streamovacej platforme Spotify sa neobjavila.



Peniaze získané prostredníctvom tejto skladby budú prevedené rodinám osôb obvinených v súvislosti s útokom na Kapitol, uviedol časopis Forbes.