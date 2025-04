Renovácia Eiffelovej veže napreduje, jej konštrukcia je v dobrom stave

Paríž 29. apríla (TASR) - Renovácia Eiffelovej veže v Paríži, ktorá sa začala v roku 2019 a zahŕňa rozsiahle natieračské práce, sa blíži ku koncu, oznámila v utorok spoločnosť zodpovedná za túto parížsku pamiatku, uviedla agentúra DPA, z ktorej čerpala TASR. Tieto práce - najväčšie za posledných 40 rokov - by mali byť ukončené v roku 2026 vymaľovaním interiéru veže, ozrejmil v utorok prezident prevádzkovej spoločnosti Eiffelovej veže (SETE) Jean-François Martins.



Martins informoval, že počas súčasných prác na veži bolo odstránených 19 vrstiev náteru. Vďaka tomu sa zistilo, že „kov je v perfektnom stave“.



V rokoch 1907 - 1954 bola Eiffelovka svetlohnedá a do roku 1968 mala hnedočervený náter. Neskôr vznikol špeciálny odtieň hnedej farby známy ako Brun Tour Eiffel (hnedá Eiffelovej veže), pričom v snahe dodať stavbe štíhlosť bola farba najtmavšia pri základoch a najsvetlejšia na špici. Tento nový odtieň na vežu prvýkrát aplikovali v roku 1968.



Pôvodne, v čase Svetovej výstavy v roku 1889, bol náter na veži červenej farby. Teraz sa vráti k svetlohnedej, akú si v roku 1907 pre Eiffelovu vežu želal aj jej staviteľ Gustave Eiffel.



Martins priblížil, že v roku 2024 ju navštívilo 6,3 milióna ľudí zo 150 krajín, pričom bol dosiahnutý aj historický rekord v spokojnosti zákazníkov. Podľa prieskumu vlani odchádzalo z Eiffelovky spokojných 96 percent návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rekordnými rokmi ďalší nárast.



Pokiaľ ide o návštevnosť, Eiffelovka síce profitovala aj z vplyvu letných olympijských a paralympijských hier v Paríži, ale dynamika v návštevnosti „presahuje samotný olympijský kontext,“ dodal Martins.



Eiffelova veža je vysoká 324 metrov a postavená z 18.000 kusov kovovej konštrukcie spojených dva a pol miliónom nitov.



Eiffelova veža dostáva nový náter každých sedem rokov, a to na ochranu svojej kovovej konštrukcie pred vetrom, dažďom, slnkom a znečistením, ako aj na zachovanie svojho elegantného vzhľadu.