Repatrianti pristáli v Iraku, tábory migrantov boli vypratané

Arbíl 18. novembra (TASR) - Lietadlo Boeing 747 spoločnosti Iraqi Airways so 431 irackými migrantmi, ktorí sa v uplynulých dňoch chceli dostať cez hranicu Bieloruska do Poľska, pristálo podvečer v meste Arbíl, metropole autonómnej oblasti Kurdistan na severe Iraku. Podľa agentúry AFP to potvrdil hovorca autonómneho regiónu.



Agentúra Reuters súčasne informovala, že bieloruské zložky vo štvrtok zlikvidovali najväčšie tábory, v ktorých sa tiesnili migranti na hraniciach s Poľskom.



Podľa Reuters ide o zásadný krok vo vývoji krízy na hraniciach, ktorá v posledných týždňoch prerástla do konfrontácie medzi Východom a Západom.



Bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA uviedla, že migrantov, ktorí sa ukrývali v lese, priviezli do skladu nachádzajúcom sa v Bielorusku ďalej od hraníc s Poľskom.



Hovorca poľskej pohraničnej stráže tiež potvrdil, že tábory boli zlikvidované.



"Tieto tábory sú teraz prázdne, migrantov pravdepodobne odviezli do logistického centra, ktoré je neďaleko hraničného priechodu Bruzhi," uviedol poľský hovorca.



K likvidácii táborov v bieloruskom pohraničí došlo po niekoľkodňovom intenzívnom diplomatickom úsilí: nemecká kancelárka Angela Merkelová dvakrát za tri dni telefonicky hovorila s bieloruským autoritárskym prezidentom Alexandrom Lukašenkom, pričom je všeobecne známe, že kontaktom s ním sa európski lídri obvykle vyhýbajú.



Merkelovej sa za tieto telefonáty dostalo aj kritiky, napr. z Poľska či Litvy, ktoré boli spolu s Lotyšskom vystavené náporu migrantov snažiacich sa prejsť cez ich hranice s Bieloruskom.



Bielorusko predtým vo štvrtok ústami Lukašenkovej hovorkyne informovalo, že bieloruský vodca predostrel Merkelovej plán na vyriešenie krízy, podľa ktorého EÚ mala prijať 2000 migrantov, zatiaľ čo Minsk zabezpečí pre ďalších 5000 migrantov návrat do ich vlasti.



Lukašenkova hovorkyňa Natalľa Ejsmantová vyhlásila, že Merkelová súhlasila s prerokovaním tohto návrhu s predstaviteľmi EÚ, vrátane "vytvorenia humanitárneho koridoru do Nemecka".



Zdroj z nemeckej vlády však neskôr uviedol, že dohoda medzi Minskom a Berlínom nie je. Podľa agentúry Reuters zdroj na margo informácií z Minska uviedol, že "situácia na hraniciach (Poľska s Bieloruskom) je európskym problémom, v ktorom Nemecko nekoná samo".



EÚ na zverejnenie Lukašenkovho návrhu bezprostredne nereagovala, avšak krátko pred jeho oznámením deklarovala, že s Bieloruskom nemožno rokovať o zložitej situácii migrantov.



Medzičasom nemecký minister vnútra Horst Seehofer počas návštevy Varšavy vyhlásil, že Nemecko nebude prijímať utečencov, ktorí sú teraz na území Bieloruska. Dodal, že túto svoju reakciu konzultoval s kancelárkou.



Merkelová počas rozhovoru s Lukašenkom poukázala na potrebu poskytovania humanitárnej pomoci a možností návratu migrantov s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ako aj v spolupráci s Európskou komisiou.