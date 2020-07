Reper Kanye West ohlásil prezidentskú kandidatúru

Washington 5. júla (TASR) - Americký reper Kanye West, ktorý v minulosti otvorene podporil prezidenta USA Donalda Trumpa, v sobotu na sociálnej sieti oznámil, že sa bude v tohtoročných voľbách uchádzať o prezidentský post. Zjavne tak chce byť vyzývateľom Trumpa a jeho demokratického súpera, bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Musíme teraz uskutočniť prísľub Ameriky tým, že budeme veriť Bohu, zjednotíme našu víziu a budeme budovať našu budúcnosť. Kandidujem za prezidenta Spojených štátov," napísal West v príspevku na Twitteri, ku ktorému pridal vlajku USA a hashtag #2020VISION.



Bezprostredne nebolo jasné, či to West s kandidatúrou myslí vážne, keď do volieb 3. novembra zostávajú štyri mesiace, alebo či predložil oficiálne dokumenty potrebné na to, aby ho zaradili na štátne volebné lístky.



Lehota na zaradenie nezávislých kandidátov na volebné lístky zatiaľ v mnohých štátoch USA neuplynula.



West a jeho podobne známa manželka Kim Kardashianová Westová navštívili Trumpa v Bielom dome v roku 2018, hiphopový hudobník však niekoľko týždňov na to ohlásil, že sa dištancuje od politiky.



O svojej prezidentskej kandidatúre v roku 2020 pritom po prvý raz hovoril na odovzdávaní cien televízie MTV v roku 2015, hoci neskôr povedal, že do volieb nenastúpi skôr ako v roku 2024, približuje agentúra DPA.



Podnikateľ Elon Musk, riaditeľ výrobcu elektrických vozidiel Tesla a ďalšia celebrita známa výstrednými vyhláseniami, k Westovmu sobotňajšiemu tvítu napísal: "Máte moju plnú podporu!"