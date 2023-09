Reper Mohammed Sylla dostal 12 rokov v prípade vraždy z roku 2018

Paríž 24. septembra (TASR) - Francúzsky súd v sobotu odsúdil repera Mohameda Syllu, známeho pod umeleckým menom MHD, na 12 rokov väzenia v prípade vraždy mladého muža, ku ktorej došlo v roku 2018 počas bitky medzi konkurenčnými gangmi v Paríži. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V prípade odsúdili ešte ďalších piatich ľudí, ktorí dostali tresty odňatia slobody od 10 do 18 rokov. Traja ľudia boli zbavení obvinení.



Reper trval od začiatku do konca procesu na svojej nevine. Prokurátor preňho žiadal 18-ročný trest, pri ostatných obvinených sa dožadoval trestov v rozmedzí 13 až 20 rokov.



Podľa obžaloby do obete vraždy najprv vrazilo auto a následne ju zbila a dobodala skupina približne dvanástich ľudí. Incident na kameru natočil miestny obyvateľ, vďaka čomu sa podarilo rýchlo zistiť, že auto patrí reperovi.