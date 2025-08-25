< sekcia Zahraničie
Repera Lil Nas X-a obžalovali z útoku na policajtov
Podľa polície reper vo štvrtok po piatej hodine ráno zaútočil na policajtov, ktorí dostali hlásenie o nahom mužovi. Podľa zdrojov NBC News Hill jedného policajta dvakrát udrel do tváre.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Los Angeles 25. augusta (TASR) - Amerického repera Montera Lamara Hilla známeho pod pseudonymom Lil Nas X v pondelok obžalovali z napadnutia policajtov v Los Angeles. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a televízie NBC News.
Podľa polície reper vo štvrtok po piatej hodine ráno zaútočil na policajtov, ktorí dostali hlásenie o nahom mužovi. Podľa zdrojov NBC News Hill jedného policajta dvakrát udrel do tváre. Policajti repera pre podozrenie z predávkovania vzali do nemocnice.
Lil Nas X bol krátko na to zatknutý a podľa obžaloby podanej v pondelok na súde v Los Angeles a čelí trom obvineniam z napadnutia policajta a jednému obvineniu z odporu pri zatýkaní.
O štvrtkovej hospitalizácii repera ako prvý informoval portál TMZ a zverejnil video, ako reper kráča po ulici v bielej spodnej bielizni a kovbojských topánkach. Neskôr portál získal video, na ktorom je nahý a bosý.
Americký reper a spevák z Atlanty je známy najmä vďaka svojmu hitu „Old Town Road“, v ktorom spojil hudobné žánre country a hip-hop.
Podľa polície reper vo štvrtok po piatej hodine ráno zaútočil na policajtov, ktorí dostali hlásenie o nahom mužovi. Podľa zdrojov NBC News Hill jedného policajta dvakrát udrel do tváre. Policajti repera pre podozrenie z predávkovania vzali do nemocnice.
Lil Nas X bol krátko na to zatknutý a podľa obžaloby podanej v pondelok na súde v Los Angeles a čelí trom obvineniam z napadnutia policajta a jednému obvineniu z odporu pri zatýkaní.
O štvrtkovej hospitalizácii repera ako prvý informoval portál TMZ a zverejnil video, ako reper kráča po ulici v bielej spodnej bielizni a kovbojských topánkach. Neskôr portál získal video, na ktorom je nahý a bosý.
Americký reper a spevák z Atlanty je známy najmä vďaka svojmu hitu „Old Town Road“, v ktorom spojil hudobné žánre country a hip-hop.