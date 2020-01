Řepku podmienečne prepustili z väzenia

Plzeň 6. januára (TASR) - Krajský súd v Plzni podmienečne prepustil Tomáša Řepku z väzenia. Bývalý český futbalový reprezentant bude pod dohľadom probačného úradníka, skúšobnú lehotu stanovili na tri roky. Informoval o tom server idnes.cz. Niekdajšiemu obrancovi prišli novinu oznámiť do pekárne, v ktorej počas doby výkonu trestu pracoval.



Koncom apríla odvolací súd zvýšil Řepkovi trest za spreneveru luxusného vozidla a poškodenie práv exmanželky na dva roky a poslal ho do väzenia. Mestský súd v Prahe prerokoval prípad sprenevery, za ktorú Řepku vlani vo februári odsúdili na 15 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. Jeho právny zástupca sa proti verdiktu odvolal, rovnako urobil aj štátny zástupca.



Řepka sa dostal do stretu so zákonom pre predaj luxusného vozidla, ktoré nebolo napísané na neho, ale na spoločnosť KH. Tej mal niekdajší futbalista uhradiť škodu vo výške 435-tisíc českých korún. Podľa právnika Řepka s poškodenou ženou podpísal zmluvu o pôžičke, teda sa sprenevery nedopustil.