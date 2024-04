Reportér tureckej štátnej televízie utrpel v Pásme Gazy vážne zranenia

Istanbul 12. apríla (TASR) – Reportér tureckej štátnej televízie utrpel v piatok v Pásme Gazy ťažké zranenia, ďalší sa zranil ľahko. Vyplýva to z oznámenia televízie TRT, podľa ktorej sa jej tím stal cieľom izraelského útoku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vozidlo tímu kanála TRT Arabic, ktorý sa pripravoval na vysielanie z (utečeneckého) tábora... sa stalo cieľom izraelského útoku. Kameraman Sami Šahada utrpel vážne zranenia," uviedla televízia. TRT Arabic je kanál tureckej štátnej televízie vysielajúci v arabskom jazyku.



Šahada pri útoku prišiel o chodidlo a podrobil sa operačnému zákroku, uviedol šéf TRT Zahid Sobaci. Útok označil za "izraelskú brutalitu". Ďalší novinári boli podľa televízie zranení priamo v tábore.



Výbor na ochranu novinárov (CPJ) sídliaci v New Yorku zaznamenal od začiatku vojny Izraela a Hamasu 7. októbra minulého roka celkovo 95 obetí z radov mediálnych pracovníkov, 90 z nich boli Palestínčania.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí. Ďalších najmenej 250 ľudí podľa izraelských úradov uniesli do Gazy. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 33.600 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.