Reportéri bez hraníc: Vo svete je väznených rekordných 533 novinárov

Paríž 14. decembra (TASR) - V súčasnosti je vo svete väznených rekordných 533 novinárov a celkovo 57 reportérov bolo počas roku 2022 zabitých. Vyplýva zo stredajšej výročnej správy medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Tohtoročná správa RSF poukazuje na nárast zadržiavaných novinárov vo svete oproti vlaňajšku, keď ich bolo väznených celkovo 488.



Viac než polovica z 533 zadržiavaných novinárov je väznených iba v piatich krajinách – v Číne, ktorá naďalej zadržiava najviac novinárov na svete (110), Mjanmarsku (62), Iráne (47), vo Vietname (39) a v Bielorusku (31).



Reportéri bez hraníc poukázali, že Irán je jedinou krajinou, ktorá vlani na tomto zozname nefigurovala. Vo svojej výročnej správe RSF uviedli, že Teherán zatkol "bezprecedentných" 34 novinárov od vypuknutia protestov vyvolaných smrťou 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela 16. septembra krátko po tom, ako ju zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien v Islamskej republike.



"Diktátorské a autoritárske režimy zapĺňajú svoje väznice zadržiavanými novinármi rýchlejšie než kedykoľvek predtým," uviedol generálny tajomník RSF Christophe Deloire. Dodal, že rekordný počet väznených novinárov vo svete potvrdzuje naliehavú potrebu "vzdorovať týmto bezohľadným vládam a rozšíriť našu aktívnu solidaritu so všetkými, ktorí stelesňujú ideál novinárskej slobody, nezávislosti a pluralizmu".



Podľa RSF je v súčasnosti vo svete väznených aj rekordný počet novinárok (78), čo z veľkej časti spôsobila skutočnosť, že sa novinárskej práci začalo venovať viac žien.



Oproti minulým dvom rokom sa zvýšil aj počet zabitých novinárov vo svete, a to na 57; čiastočne je tomu tak aj pre prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu dosiaľ zahynulo osem novinárov, pričom päť z nich bolo z krajín, ktoré do tohto konfliktu nie sú zapojené.



RSF uviedli, že takmer 80 percent novinárov zabitých v roku 2022 bolo zavraždených "zámerne v spojitosti s ich prácou".