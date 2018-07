Reportéri bez hraníc vyzvali na oslobodenie novinára zo Sýrie

Japonské médiá začiatkom júla informovali o novom videu s Džumpeiom Jasudom, ktorý zmizol ešte v roku 2015 po svojom príchode do Sýrie. V krajine mal spravodajsky pokrývať občiansku vojnu.

Tokio 19. júla (TASR) - Medzinárodná mediálna ľudskoprávna skupina Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala vo štvrtok Japonsko a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili oslobodenie japonského novinára uneseného a zadržiavaného v Sýrii po zverejnení ďalšieho videozáznamu, na ktorom je zachytený. Informuje o tom agentúra DPA.



Japonské médiá začiatkom júla informovali o novom videu s Džumpeiom Jasudom, ktorý zmizol ešte v roku 2015 po svojom príchode do Sýrie. V krajine mal spravodajsky pokrývať občiansku vojnu.



Médiá však poukázali aj na jeho zhoršený zdravotný stav. Odvolali sa pritom na Sýrčana s kontaktmi na skupinu, ktorá Jasudu uniesla. "Ak sa potvrdí existencia videa a dátum, kedy bolo nafilmované, opäť to posilní našu nádej, že uvidíme Džumpeia Jasudu živého," uviedol riaditeľ kancelárie Reportérov bez hraníc pre Východnú Áziu Cédric Alviani.



"Viac než kedykoľvek predtým vyzývame japonské úrady a medzinárodné spoločenstvo, aby konali v záujme prepustenia tohto novinára predtým, než bude neskoro," dodal.



Na videozázname s dátumom 17. októbra 2017, ktorým disponuje japonská komerčná televízna sieť Nippon News Network (NNN), Jasuda po anglicky hovorí, že sa má "dobre" a dúfa, že uvidí svoju rodinu.



"Chcel by som vás vidieť... Dúfam, že čoskoro," povedal unesený japonský novinár.



Jasudu údajne zadržiava skupina Džabhat Fatah aš-Šám napojená na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida. Skupina bola predtým známa ako Front an-Nusra, píše DPA.



Fotografie i videá s Džumpeiom Jasudom boli na internete zverejnené aj v marci a máji 2016.