Reportéri bez hraníc žiadajú EÚ, aby vyplnila medzery v zákone o AI

Brusel 22. apríla (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v pondelok vyzvala EÚ, aby predložila ambiciózny európsky plán v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorý by pôsobil ako model medzinárodnej regulácie v tejto oblasti a ochránil právo na informácie. Informuje o tom spravodajca TASR.



RSF pripomenuli, že prijatím zákona o umelej inteligencii sa kladú základy európskeho trhu s AI, avšak Únia musí ísť ďalej a vyplniť medzery v tomto zákone, ktoré sa týkajú práva na informácie.



Podľa RSF zverejnenie konečnej verzie zákona o AI pri jeho oficiálnom prijatí 22. apríla musí znamenať začiatok ambicióznejšieho európskeho plánu s dôrazom na právo na informácie. Zákon totiž nedokáže riešiť výzvy v informačnej oblasti a na nápravu tejto situácie je potrebná ďalšia práca na úrovni parlamentov.



RSF spresnili, že európskemu trhu s umelou inteligenciou chýba regulácia na ochranu práva na informácie. Na vyplnenie týchto medzier vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila európsky plán umelej inteligencie, ktorý zabezpečí integritu informácií a prístup k spoľahlivým a pluralitným informáciám pre európskych občanov. Zároveň má pôsobiť ako hybná sila na medzinárodnej úrovni.



Európsky plán umelej inteligencie, ktorý navrhuje RSF, pozostáva z piatich kľúčových odporúčaní. Týka sa požiadavky regulovať vývoj priemyselných noriem pre systémy AI venované informáciám, čiže aby algoritmy používané v informačnom sektore rešpektovali žurnalistické štandardy. Ďalej žiada zabezpečiť, aby systémy používané pri vytváraní informácií podliehali zákonným bezpečnostným požiadavkám, čiže aby bola solídna záruka z hľadiska ochrany novinárskych zdrojov a transparentnosti obsahu. Je to potrebné aj na to, aby sa predišlo šíreniu neidentifikovaných "deepfakes".



Ďalšou požiadavkou RSF je implementácia štandardov spoľahlivosti údajov používaných systémami AI, čo je odkaz na štandardy spoľahlivosti, ako je napríklad Journalist Trust Initiative. Zdroje použité na výrobu obsahu musia byť tiež citované a autori pôvodných údajov musia byť odmenení.



RSF požaduje financovať a povzbudzovať pohyb otvorených údajov s cieľom umožniť systémom AI prístup k rôznorodejším údajom a v neposlednom rade odporúča vyvíjať platformy určené na verejnú dokumentáciu systémov umelej inteligencie, lebo novinári a médiá musia mať prístup k spoľahlivým a nezávislým štúdiám vplyvu, hodnoteniam a odporúčaniam týkajúcim sa systémov AI, ktoré sú dostupné na trhu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)