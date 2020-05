Reprodukčné číslo koronavírusu v Nemecku opätovne presiahlo úroveň 1

Berlín 11. mája (TASR) - Šírenie nového koronavírusu v Nemecku zrejme opätovne naberá na rýchlosti. Napísala to v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na najnovšie údaje zverejnené Inštitútom Roberta Kocha (RKI).



Inštitút uvádza, že tzv. reprodukčné číslo vírusu (R0) v Nemecku vzrástlo za posledné dni na úroveň 1,13, čo znamená, že desať infikovaných prenesie vírus v priemere na ďalších 11 ľudí. Podľa RKI musí mať R0 hodnotu nižšiu ako 1, aby mohla byť epidémia pod kontrolou a pomaly ustupovať. Ešte v stredu pritom hodnota R0 dosahovala v Nemecku 0,65.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v ten istý deň uviedla, že Nemecko má "prvú fázu" pandémie koronavírusu už za sebou a niektoré spolkové krajiny ohlásili uvoľňovanie obmedzení. Odvtedy však pribudli ohniská nových prípadov v priestoroch bitúnkov a domovoch dôchodcov.



Podľa RKI je však priskoro robiť závery a výsledky testovania v najbližších dňoch bude treba veľmi pozorne sledovať.



V Nemecku sa medzičasom znovu otvorila väčšina obchodov či detských ihrísk, čoraz viac detí sa vracia do škôl a jednotlivé spolkové krajiny, aj keď nie všetky rovnako, povolili prevádzku reštauráciám a posilňovniam. Centrálna vláda a spolkové krajiny sa však dohodli na "núdzovej brzde", ktorú zatiahnu, ak miera nákazy presiahne 50 prípadov na 100.000 obyvateľov za jeden týždeň. Podľa RKI bola táto hranica prekročená za uplynulé dni v najmenej troch okresoch.



Niektorí nemeckí politici v reakcii na Merkelovej slová o prekonanej prvej fáze vyjadrili obavy, že akékoľvek unáhlené kroky môžu spôsobiť druhú vlnu nákazy. Domnievajú sa, že uvoľnenie opatrení vyslalo signál, že krajina je z najhoršieho vonku, čo podľa Karla Lauterbacha z koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) nie je pravda.



Napriek týmto obavám si časť obyvateľov Nemecka myslí, že reštrikcie sa neuvoľňujú dostatočne rýchlo. Počas víkendu vyšli v Nemecku do ulíc tisícky ľudí, aby protestovali proti niektorým opatreniam, ako napríklad povinnosti nosiť rúško vo vozidlách hromadnej dopravy alebo obmedzovaniu spoločenských kontaktov.