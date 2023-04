Republikán Asa Hutchinson chce kandidovať na post prezidenta USA

Washington 2. apríla (TASR) - Bývalý guvernér amerického štátu Arkansas, republikán Asa Hutchinson, v rozhovore pre stanicu ABC odvysielaný v nedeľu oznámil svoj záujem kandidovať na post prezidenta USA v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sa budú konať v novembri budúceho roku. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hutchinson (72), ktorý pôsobil ako guvernér osem rokov do januára 2023, pre ABC uviedol, že oficiálne oznámenie kandidatúry ohlási v apríli v Arkansase.



"Spravil som rozhodnutie a moje rozhodnutie je, že sa budem uchádzať o (pozíciu) prezidenta Spojených štátov," vyhlásil v rozhovore. Ako povedal, kandidovať chce, pretože je presvedčený, že je správnym kandidátom pre Spojené štáty a ich budúcnosť. "Som si istý, že ľudia chcú lídrov, ktorí apelujú na to najlepšie z Ameriky a nie len na naše najhoršie pudy," poznamenal.



AP píše, že Hutchinson v posledných mesiacoch zostril svoju kritiku exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý svoju kandidatúru oznámil vlani v novembri. Jeho ďalšiu prípadnú nomináciu do boja o post šéfa Bieleho domu nazval Hutchinson "najhorším scenárom" pre republikánov. Dodal, že tento krok by pravdepodobne posilnil šance na znovuzvolenie súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena. Či sa bude Biden v roku 2024 opätovne uchádzať o funkciu, zatiaľ nepotvrdil.



Medzi ďalšími republikánskymi kandidátmi na prezidentský post sú napríklad bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová či podnikateľ Vivek Ramaswamy. Očakáva sa, že kandidatúru oznámia aj guvernér Floridy Ron DeSantis, bývalý americký viceprezident Mike Pence či bývalý minister zahraničných vecí Mike Pompeo.