Republikán Christie odstúpil z boja o nomináciu vo voľbách

Washington 11. januára (TASR) - Bývalý guvernér amerického štátu New Jersey Chris Christie v stredu oznámil, že odstupuje zo súboja o nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Je mi jasné, že nemám šancu získať (republikánsku) nomináciu a preto dnes večer pozastavujem svoju kampaň na prezidenta Spojených štátov," povedal Christie na podujatí v americkom štáte New Hampshire. Spomedzi republikánskych kandidátov patril k najostrejším kritikom exprezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý je favoritom na zisk nominácie Republikánskej strany.



Bezprostredne nebolo jasné, či Christie plánuje podporiť niektorého zo svojich konkurentov. Krátko pred podujatím v New Hampshire však kritizoval prezidentskú kandidátku Nikki Haleyovú. Podľa vlastných slov tiež nechce dovoliť, aby sa Trump ešte niekedy mohol stať americkým prezidentom. "To je dôležitejšie ako moje osobné ambície," dodal.



Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala spoločnosť Ipsos pre agentúru Reuters, mal Christie podporu len dvoch percent republikánov. Trump má pred svojimi konkurentmi veľký náskok, prieskum mu prisúdil 49 percentnú podporu. Bývalú veľvyslankyňu OSN Haleyovú by podporilo 12 percent republikánov, floridský guvernér zaostáva s 11 percentami, vyplýva z prieskumu.