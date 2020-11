Republikán McConnell prisľúbil pokojné odovzdanie moci

Washington 7. novembra (TASR) - Líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell opätovne prisľúbil "pokojné odovzdanie moci" v prípade, že sa prezidentom USA stane demokrat Joe Biden. Informovala o tom v sobotu britská stanica BBC.



"Pokojné odovzdanie moci prebieha od roku 1792, každé štyri roky začíname s novým vedením," povedal McConnell reportérom v štáte Kentucky, ktorý zastupuje vo federálnom Senáte.



Úradujúci prezident USA Donald Trump počas kampane najprv odmietol sľúbiť pokojné odovzdanie moci v prípade svojej porážky. Minulý mesiac však potvrdil, že podporuje riadne odovzdanie prezidentského úradu, ktoré však podľa jeho slov nebude potrebné, pretože voľby vyhrá práve on.



Od utorňajšej volebnej noci však Trump obviňuje demokratov z pokusu o "ukradnutie" volieb bez toho, aby svoje tvrdenia podložil dôkazmi. Prezident už dlhodobo hovorí o volebných podvodoch, ako aj o ovplyvňovaní priebehu volieb. Jeho tím podľa prezidentových slov preto plánuje právne napadnúť všetky štáty, ktoré najnovšie, v poslednom vývoji sčítavania hlasov, získal jeho súper Biden.



"V našej skvelej krajine to musí fungovať takto - každý legálny hlas by mal byť započítaný. Akýkoľvek nezákonne odovzdaný hlas započítaný byť nemôže," napísal McConnell v piatok na Twitteri. Zároveň dodal, že na volebný proces musia dohliadať pozorovatelia Demokratickej aj Republikánskej strany a súdy majú vyriešiť akékoľvek spory, ktoré môžu počas volieb nastať.