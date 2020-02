Republikán Romney bude hlasovať za usvedčenie Trumpa

Washington 5. februára (TASR) - Republikánsky senátor za americký štát Utah Mitt Romney v stredu oznámil, že bude hlasovať za uznanie prezidenta Donalda Trumpa za vinného zo zneužitia právomocí. Romney bude zrejme jediným členom Trumpovej strany, ktorý bude takto v procese impeachmentu (ústavnej žaloby) proti prezidentovi hlasovať.



Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AP.



"Prezident je vinný z otrasného zneužívania dôvery verejnosti," vyjadril svoje presvedčenie Romney, ktorý bol nominantom Republikánskej strany v prezidentských voľbách v roku 2012 a v Senáte zastupuje konzervatívny štát Utah.



Romney na pôde Senátu pred hlasovaním o verdikte voči Trumpovi vyhlásil, že Trump žiadal zahraničnú vládu, aby vyšetrovala jeho politického súpera.



"Som si istý, že si vypočujem urážky od prezidenta a jeho podporovateľov," poznamenal Romney, ale zdôraznil, že bude hlasovať v súlade so svojím svedomím.



Romney vysvetlil, že ako "hlboko veriaci" človek je viazaný prísahou senátorov, že budú nestranne uplatňovať spravodlivosť. "Moja viera je samotnou podstatou toho, kto som," dodal.



Trumpa takmer určite zbavia obvinení v 100-člennom Senáte, v ktorom dominujú republikáni. Za to, aby senátori zbavili Trumpa prezidentského úradu, by musela hlasovať dvojtretinová väčšina, teda 67 senátorov.