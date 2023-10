Republikán Scalise stiahol svoju kandidatúru na post šéfa Snemovne

Washington 13. októbra (TASR) - Republikán Steve Scalise, nominovaný na uvoľnený post predsedu Snemovne reprezentantov Kongresu USA, stiahol vo štvrtok svoju kandidatúru, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Samotný Scalise, kongresman z Louisiany, to potvrdil novinárom vo štvrtok miestneho času po tom, čo sa mu nepodarilo zabezpečiť dostatočnú podporu vo vlastnej frakcii.



Republikáni, ktorí majú v Snemovni reprezentantov tesnú väčšinu, sa nedokázali zjednotiť, aby Scaliseho mohli zvoliť v hlasovaní celej snemovne. Stiahnutie jeho kandidatúry uvrhlo dolnú komoru Kongresu do ešte väčšieho chaosu, konštatuje AFP.



Republikánski kongresmani v neverejnom hlasovaní v stredu podporili Scaliseho pred druhým kandidátom Jimom Jordanom, ktorému podporu vyjadril exprezident USA Donald Trump.



Stúpenci kongresmana Jordana uviedli, že budú pokračovať v úsilí presadiť jeho kandidatúru, píše britský denník The Guardian.



Doterajší predseda snemovne Kevin McCarthy bol minulý týždeň odvolaný z funkcie po vzbure radikálneho krídla Republikánskej strany. Návrh na odvolanie predložil Matt Gaetz z Floridy.



Skupina ôsmich republikánov vedená Gaetzom sa vzbúrila proti McCarthymu pre jeho spoluprácu s Demokratickou stranou pri odvrátení hroziaceho shutdownu (prerušení financovania federálnych inštitúcií).