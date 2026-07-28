< sekcia Zahraničie
Republikáni a demokrati sa dohodli na zákone o sankciách proti Rusku
Snemovňa reprezentantov, dolná komora Kongresu, má momentálne letnú prestávku, takže je nepravdepodobné, aby legislatíva nadobudla účinnosť v septembri.
Autor TASR
Washington 28. júla (TASR) - Americkí senátori z oboch strán, republikánskej aj demokratickej, sa v utorok dohodli na návrhu zákona, ktorého cieľom je zvýšiť tlak na Rusko prostredníctvom nových sankcií. Podľa novo zverejnených dodatkov bude návrh zákona niesť meno nedávno zosnulého senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol jedným z jeho hlavných spoluautorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Snemovňa reprezentantov, dolná komora Kongresu, má momentálne letnú prestávku, takže je nepravdepodobné, aby legislatíva nadobudla účinnosť v septembri. Návrh zákona sa primárne zameriava na vývoz zemného plynu a ropy - kľúčový zdroj príjmov ruského štátu, ktorý pomáha financovať jeho vojnu na Ukrajine.
Legislatíva oprávňuje prezidenta Donalda Trumpa uvaliť sankcie na päť najväčších odberateľov ruských energetických zdrojov, ako aj na päť krajín, ktoré Rusku poskytujú najväčšiu pomoc pri obchádzaní sankcií zameraných na jeho energetický sektor. To by mohlo ďalej zaťažiť obchodné vzťahy USA s Čínou a Indiou, ktoré sú hlavnými odberateľmi ruskej ropy.
Podľa revidovaného návrhu zákona by sa clá, ktorým by mohli čeliť tretie krajiny za nákupy ruskej ropy a plynu, znížili na 100 % pre päť najväčších kupcov vrátane Číny. Skoršia verzia počítala s clami až do výšky 500 %.
Snemovňa reprezentantov, dolná komora Kongresu, má momentálne letnú prestávku, takže je nepravdepodobné, aby legislatíva nadobudla účinnosť v septembri. Návrh zákona sa primárne zameriava na vývoz zemného plynu a ropy - kľúčový zdroj príjmov ruského štátu, ktorý pomáha financovať jeho vojnu na Ukrajine.
Legislatíva oprávňuje prezidenta Donalda Trumpa uvaliť sankcie na päť najväčších odberateľov ruských energetických zdrojov, ako aj na päť krajín, ktoré Rusku poskytujú najväčšiu pomoc pri obchádzaní sankcií zameraných na jeho energetický sektor. To by mohlo ďalej zaťažiť obchodné vzťahy USA s Čínou a Indiou, ktoré sú hlavnými odberateľmi ruskej ropy.
Podľa revidovaného návrhu zákona by sa clá, ktorým by mohli čeliť tretie krajiny za nákupy ruskej ropy a plynu, znížili na 100 % pre päť najväčších kupcov vrátane Číny. Skoršia verzia počítala s clami až do výšky 500 %.