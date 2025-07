Republikáni chcú pomenovať významnú budovu opery po Melanii Trumpovej

Washington 23. júla (TASR) - Republikáni v americkej Snemovni reprezentantov v utorok podali návrh na premenovanie opery v kultúrnom centre Johna F. Kennedyho vo Washingtone na počesť prvej dámy Melanie Trumpovej. Zatiaľ nie je zrejmé, či tento návrh nájde dostatočnú podporu v snemovni a následne aj v Senáte, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a webu televízie CNN.



Návrh predložil kongresman zo štátu Idaho Mike Simpson a uviedol, že je to „výborný spôsob, ako oceniť jej podporu a oddanosť propagácii umenia“. Prvá dáma na žiadosť CNN o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.



AFP pripomína, že prezident Donald Trump Kennedyho centrum od svojho opätovného nástupu do funkcie obviňoval z toho, že je príliš „woke“. Ešte vo februári prepustil členov správnej rady, sám sa vymenoval za jej predsedu a dlhoročného prezidenta centra nahradil svojim spojencom Richardom Grenellom.



Agentúra dodáva, že republikáni od začiatku Trumpovho druhého funkčného obdobia predstavili viacero návrhov, ktorými by upevnili jeho odkaz v Spojených štátoch. Medzi takýmito iniciatívami bolo aj premenovanie medzinárodného Dullesovho letiska v americkej metropole na Trumpovu počesť, jeho nahradenie Benjamina Franklina na 100-dolárovej bankovke, vytesanie Trumpovej podobizne na pamätníku Mount Rushmore a navrhli tiež po ňom pomenovať štátny sviatok.