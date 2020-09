Republikáni chcú vymenovať Trumpovho nominanta na najvyšší súd čoskoro

Washington 19. septembra (TASR) - Republikánska strana Spojených štátov chce voľné miesto na Najvyššom súde USA, ktoré vzniklo smrťou sudkyne Ruth Baderovej Ginsburgovej, čo najskôr obsadiť. V piatok to uviedol líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell, informuje agentúra AP.



Sudcov do tejto najvyššej súdnej inštancie USA nominuje prezident a následne o ich vymenovaní hlasuje Senát.



McConnell sa zaviazal, že Senát bude hlasovať o Trumpovom nominantovi ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia už o šesť týždňov.



Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden s McConnellom rozhodne nesúhlasí. Vyhlásil, že "voliči by si mali najprv zvoliť prezidenta, ktorý následne nominuje sudcu".



Vymenovávanie sudcov je však jednou z McConnellových priorít a ako líder republikánskej väčšiny práve on zvoláva zasadnutia Senátu, pripomína AP.



Podobná situácia ako teraz sa odohrala aj v roku 2016, keď deväť mesiacov pred prezidentskými voľbami zomrel sudca najvyššieho súdu Antonin Scalia.



Vtedajší prezident USA Barack Obama na uvoľnený post nominoval sudcu Merricka Garlanda. McConnell však vtedy odmietol v Senáte zvolať hlasovanie, čím zabránil Garlandovmu vymenovaniu. Svoje konanie McConnell zdôvodnil tým, že v roku, keď sa majú odohrať voľby, by mal sudcov na najvyšší súd nominovať až nový prezident.



Demokrati McConnellovo vyhlásenie okamžite odsúdili a označili ho za pokrytecké. Poukázali na to, že hlasovanie o Obamovom nominantovi odmietol zvolať 237 dní pred voľbami, pričom v súčasnosti do volieb zostáva už len 46 dní.



Ak sa republikánom podarí počas Trumpovho funkčného obdobia vymenovať v poradí už tretieho člena amerického najvyššieho súdu, upevnia tým v ňom prevahu konzervatívnych sudcov, analyzuje agentúra DPA.