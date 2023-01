Republikáni chcú vyšetrovať chaotické stiahnutie vojsk z Afganistanu

Washington 14. januára (TASR) - Republikáni v americkom Kongrese začali v piatok vyšetrovanie chaotického stiahnutia USA z Afganistanu v lete 2021. Po útoku militantov vtedy zomrelo 13 amerických vojakov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Michael McCaul, predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov, už písomne požiadal ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena o dokumentáciu od spravodajských hodnotení až po komunikáciu s Talibanom.



"Je absurdné a hanebné, že Bidenova administratíva opakovane zamietla naše dlhodobé žiadosti o dohľad a naďalej zadržiava informácie," povedal McCaul. Je preto rozhodnutý použiť dostupné kroky "na presadenie týchto žiadostí podľa potreby, a to aj prostredníctvom povinného procesu."



Pri bombovom útoku pred letiskom v Kábule zomrelo 26. augusta 2021 13 amerických vojakov. Z letiska sa pokúšali desaťtisíce cudzincov a odporcov Talibanu letecky uniknúť pred vládou Talibanu. Zábery na zástupy ľudí, ktorí sa snažia dostať do lietadiel a niektorí sa ich držia aj na letiskovej dráhe počas prípravy na štart, boli vysielané do celého sveta.



Ministerstvo zahraničných vecí podľa amerických médií od odchodu armády USA z Afganistanu poskytlo členom Kongresu viac ako 150 oficiálnych brífingov.



O stiahnutí vojsk v máji 2021 rozhodla na základe dohody podpísanej ešte za republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa administratíva jeho demokratického nástupcu Joe Bidena. Islamistické hnutie Taliban to využilo a začalo proti tamojšej vláde silnú ofenzívu. Hlavné mesto Kábul získal Taliban 15. augusta a vyhlásil Afganský islamský emirát.



V Afganistane celkovo zahynulo asi 2 500 amerických vojakov, pričom podľa nedávneho prieskumu Gallupovho inštitútu 50 percent respondentov tamojšiu vojnu považuje za chybu.