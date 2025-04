Republikáni chcú zaviesť poplatok 1000 dolárov za žiadosť o azyl

Washington 29. apríla (TASR) — Žiadosť o azyl v Spojených štátoch by v budúcnosti mohla stáť najmenej 1000 dolárov (približne 880 eur). Túto sumu presadzujú členovia Republikánskej strany prezidenta Donalda Trumpa v návrhu rozpočtu na rok 2025 zverejnenom v pondelok ako minimálny poplatok, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Azyl sa považuje za základné právo pre osoby prenasledované z politických dôvodov. V súčasnosti sú žiadosti o azyl v Spojených štátoch bezplatné.



Trump po nástupe do úradu pred 100 dňami oznámil plány na masívne obmedzenie imigrácie. Poplatok vo výške „najmenej 1000 dolárov“ navrhujú republikánski členovia justičného výboru Snemovne reprezentantov. Táto suma by sa mohla zvyšovať s rastúcou infláciou.



Každý, kto bude chcieť dostať dieťa migranta z federálnej starostlivosti, bude musieť zaplatiť až 8500 dolárov. V USA sú deti, ktoré vstúpia do krajiny bez sprievodu, zvyčajne umiestnené pod dohľad federálnych úradov a do pestúnskej starostlivosti.



Ďalšie poplatky sa plánujú vyberať za pracovné povolenia a žiadosti o tzv. zelenú kartu, teda povolenie na trvalý pobyt. Prezident Trump a republikáni chcú týmito opatreniami získať opätovnú kontrolu nad imigráciou a zlepšiť bezpečnosť, uvádza sa v sprievodnom texte k návrhu.



Pred Bielym domom boli medzitým vyvesené desiatky plagátov s hľadanými imigrantmi, ktorí údajne spáchali trestné činy. Nad fotografiami „nelegálnych cudzincov“ je nápis „zatknutí“. Medzi ich údajné trestné činy patrí „zneužívanie detí“, „vražda“ alebo „znásilnenie“.