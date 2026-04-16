Republikáni opäť odmietli snahy demokratov zastaviť vojnu USA s Iránom
Autor TASR
Washington 15. apríla (TASR) – Republikánmi ovládaný Senát USA v stredu zamietol najnovší pokus demokratov zastaviť vojnu USA s Iránom. Návrh rezolúcie požadoval stiahnutie amerických jednotiek z konfliktu dovtedy, kým americký Kongres neschváli ďalšie vojenské kroky, informovala agentúra AP, píše TASR.
Táto rezolúcia v Senáte neprešla pomerom hlasov 47 k 52. Išlo už o štvrtý prípad v tomto roku, keď Senát odmietol obmedziť prezidentove právomoci pri vedení vojenského konfliktu.
Demokrati označujú vojnu s Iránom za nezákonnú a neopodstatnenú. Republikáni naopak dôverujú Trumpovi a jeho schopnosti viesť vojnové operácie - poukazujú pritom na jadrové kapacity Iránu a vysoké riziká prípadného stiahnutia síl. Viacerí republikánski zákonodarcovia však zároveň vyjadrili obavy z predlžovania konfliktu a naznačili, že ich podpora výkonnej moci nemusí byť neobmedzená.
Podľa zákona o vojnových právomociach z roku 1973 musí Kongres do 60 dní od začiatku konfliktu vyhlásiť vojnu alebo schváliť použitie ozbrojenej sily. Táto lehota v prípade vojny s Iránom uplynie na konci apríla. Zákon zároveň umožňuje jej jednorazové predĺženie o ďalších 30 dní.
Republikánsky senátor Thom Tillis zo Severnej Karolíny uviedol, že po uplynutí 60- alebo 90-dňovej lehoty bude potrebné prijať jasné rozhodnutie o ďalšom postupe. Administratíve odporučil pripraviť návrh riadneho mandátu na použitie vojenskej sily spolu so stratégiou financovania.
Senátorka Lisa Murkowská z Aljašky podľa AP rokuje s kolegami o možnej rezolúcii, ktorá by vojenské operácie USA v Iráne po uplynutí lehoty dodatočne schválila.
Podobný postup podporili aj republikánski senátori John Curtis zo štátu Utah a Susan Collinsová zastupujúca štát Maine.
