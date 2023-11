Republikáni predstavili plán, ktorý má zabrániť tzv. shutdownu

Washington 12. novembra (TASR) - Americká Republikánska strana v sobotu predstavila dočasný plán, ktorý má zabrániť zastaveniu financovania vládnych inštitúcií - tzv. shutdownu. Snemovňa reprezentantov by o ňom mala hlasovať na budúci utorok. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky NBC News.



Tento dvojdielny plán predstavil nový predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike (James Michael) Johnson. Financovanie niektorých vládnych úradov a programov má byť zabezpečené do 19. januára budúceho roka a ďalších do 2. februára. Kongres tým má získať čas na schválenie jednotlivých zákonov o výdavkoch.



Takýto postup je v spojitosti s návrhom núdzového rozpočtu nezvyčajný, píše AP. Johnson sa však rozhodol pre takýto kombinovaný postup, čím reagoval na znepokojenie časti republikánskych zákonodarcov, ktorí sa usilujú zabrániť prijatiu rozsiahleho návrhu rozpočtu v období tesne pred vianočnými prázdninami.



Nový plán republikánov nezahŕňa podporu pre Izrael, Ukrajinu a ochranu hraníc USA s Mexikom. Snemovňa reprezentantov by o tomto návrhu mala hlasovať na budúci týždeň v utorok, píše NBC News s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Niektorí republikáni však tvrdia, že plán nezahŕňa rozpočtové škrty, o ktoré sa oni usilujú. Preto nie je isté, že sa republikánom, ktorý majú v Snemovni tesnú väčšinu, podarí tento zákon presadiť, konštatuje AFP.



Obe komory amerického Kongresu 30. septembra schválili návrh zákona o dočasnom financovaní vlády na nasledujúcich 47 dní, čím zabránili zatvoreniu niektorých federálnych inštitúcií, pripomína agentúra AP. O niekoľko dní však z postu predsedu Snemovne reprezentantov odvolali republikána Kevina McCarthyho, čím bola jej činnosť paralyzovaná na niekoľko týždňov - kým republikáni nezvolili nového predsedu Johnsona.



Financovanie federálnych vládnych inštitúcií sa skončí v noci z budúceho piatka na sobotu (18. novembra), pripomína AFP. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do piatka (17. novembra), vyplácanie výplat 1,5 milióna vládnych zamestnancov bude pozastavené a väčšina federálnych zariadení vrátane národných parkov bude zatvorená.