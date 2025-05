Republikáni sa vzbúrili proti Trumpovmu zákonu One Big, Beautiful Bill

Washington 16. mája (TASR) - Pätica republikánskych poslancov americkej Snemovne reprezentantov v piatok zablokovala vládny návrh zákona, ktorý spája hlavné prvky agendy administratívy prezidenta Donalda Trumpa – vrátane návratu k daňovým škrtom z roku 2017 – s úsporami. V americkej tlači tento návrh zákona volajú „One Big, Beautiful Bill“, čo je narážka na Trumpovo obvyklé vyjadrovanie.



Agentúra AFP informovala, že Trump v príspevku na sociálnych sieťach označil oponentov zákona vo vlastnej strane za „veľkohubých“. Napriek tomu sa však piati konzervatívci v rozpočtovom výbore Snemovne reprezentantov v piatok pridali k demokratom a navrhovanú legislatívu odmietli.



Ako uviedla agentúra AFP, jeden z pätice odporcov návrhu, kongresman Chip Roy zo štátu Texas, objasnil, že „tento návrh zákona je nedostatočný… Vypisujeme šeky, ktoré nemôžeme preplatiť, a zaplatia za to naše deti.“



Umiernení republikáni sa obávajú, že proti svojej vôli budú musieť presadzovať väčšie škrty v sociálnych programoch vrátane potravinovej pomoci a Medicaidu, aby sa mohli financovať daňové úľavy, z ktorých budú mať úžitok predovšetkým najbohatší daňoví poplatníci a korporácie.



Republikánski lídri Snemovne reprezentantov chceli tento návrh zákona schváliť do 26. mája, keď si v USA pripomínajú Deň obetí vojen. Vzbura ultrakonzervatívnych poslancov Snemovne reprezentantov však zrejme autorov zákona prinúti zmeniť text, na ktorom údajne pracovali celé týždne.



Predpokladá sa, že predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson strávi nadchádzajúci víkend hľadaním kompromisu s rebelmi svojej strany pred ďalším pokusom o schválenie zákona v rozpočtovom výbore v pondelok.



AFP však poznamenala, že to bude náročné – akýkoľvek ústupok voči tzv. dlhovým jastrabom môže vyvolať reťazovú reakciu v podobe odchodu umiernených poslancov.



Republikánski senátori sa medzičasom netaja svojím úmyslom urobiť v zákone veľké zmeny, keď sa dostane do hornej komory – Senátu.



„Rozprávali sme sa so snemovňou a na mnohých veciach sme sa zhodli… V mnohých oblastiach však dôjde k zmenám,“ naznačil pre televíziu NBC John Hoeven zo Severnej Dakoty.