Republikáni si do vedenia strany zvolili kongresmanku E. Stefanikovú

Washington 14. mája (TASR) - Republikáni v Snemovni reprezentantov Kongresu USA si v piatok za novú predsedníčku svojho parlamentného klubu zvolili kongresmanku Elise Stefanikovú, ktorá je otvorenou obhajkyňou exprezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.



Stefaniková, 36-ročná niekdajšia umiernená politička reprezentujúca severnú časť štátu New York, získala absolútnu podporu republikánov pomerom hlasov 134:46. Hlasovanie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami.



"Zameriavam sa na jednotu, pretože to je to, čo si americkí občania zaslúžia a čo si zaslúžia naši voliči," povedala Stefaniková novinárom po tom, ako získala tretiu najvyššiu stranícku funkciu v dolnej komore a pozíciu najmocnejšej ženy svojej strany v Kongrese.



Hlasovanie sa uskutočnilo dva dni po tom, čo republikáni odvolali z tohto postu dcéru bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho Liz Cheneyovú z dôvodu opakovanej kritiky Trumpa a odmietania jeho nepravdivého tvrdenia, že demokrati v roku 2020 "ukradli" prezidentské voľby.



Po tom, ako si Trump zachoval v Republikánskej strane obrovský vplyv, sa jej členovia zúfalo usilujú o zastavenie straníckych sporov ohľadom budúcnosti strany, konštatuje AFP.



Cieľom konzervatívcov je vytvoriť koherentný odkaz smerujúci do budúcoročných kongresových volieb, ale niektorí republikáni sa obávajú, že neodmietnutie Trumpovej rétoriky o volebnom podvode by mohlo strane vo voľbách uškodiť.