Republikáni USA predstavili návrh plánu na odvrátenie shutdownu vlády

Washington 23. septembra (TASR) – Predseda Snemovne reprezentantov USA republikán Mike Johnson v nedeľu predstavil trojmesačný dočasný návrh výdavkov, ktorý má odvrátiť čiastočný tzv. shutdown americkej vlády. Návrh neobsahuje požiadavky bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na zahrnutie opatrenia týkajúceho sa imigrácie. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Johnson plán predstavil v liste adresovanom svojim kolegom iba osem dní pred tým, než 30. septembra vyprší platnosť súčasného balíka výdavkov vo výške 1,2 bilióna. Snemovňa reprezentantov sa návrh pokúsi schváliť v stredu, uviedol nemenovaný zdroj.



Ak sa návrh výdavkov schváliť nepodarí, tisíce zamestnancov federálnej vlády budú musieť nastúpiť na nútenú dovolenku iba niekoľko týždňov pred americkými prezidentskými voľbami naplánovanými na 5. novembra.



Návrh výdavkov neobsahuje Trumpov návrh, aby záujemcovia o registráciu do zoznamu voličov museli predložiť doklad o americkom občianstve. Návrh výdavkov v tejto podobe podporil aj Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer a znamenal by predĺženie fungovania americkej vlády do 20. decembra.



Kongres zároveň musí do 1. januára schváliť navýšenie stropu nesplateného verejného dlhu, ktorý presiahne 35 biliónov amerických dolárov.