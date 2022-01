Republikáni v Kongrese navrhujú spraviť Ukrajinu súčasťou NATO plus

Washington 11. januára (TASR) - Skupina kongresmanov z americkej Republikánskej strany predstavila návrh zákona, ktorým by sa "výrazne a okamžite" zvýšila vojenská podpora pre ukrajinské ozbrojené sily, vrátane financovania výzbroje a výcviku. Ukrajina by sa podľa tohto zákona stala súčasťou "NATO plus". TASR túto informáciu získala v utorok z agentúry Interfax.



Michael McCaul, iniciátor návrhu zákona a zástupca republikánov vo výbore Snemovne reprezentantov pre zahraničné vzťahy, podľa rozhlasovej stanice Hlas Ameriky citovanej agentúrou Interfax uviedol, že "diplomacia má malú šancu na úspech, ak sa k nej nepristupuje z pozície sily... (Ruský prezident) Vladimir Putin by mal brať do úvahy, že Kongres nebude tolerovať obnovenie sféry vplyvu Ruska a nedopustí, aby sme sa vzdali Ukrajiny a našich ďalších spojencov a partnerov z NATO v strednej a východnej Európe".



Ako uviedol Hlas Ameriky, návrh zákona o zaručení ukrajinskej nezávislosti prostredníctvom posilnenia jej obrany (GUARD Act) poskytne Ukrajine vojenskú a diplomatickú podporu, ktorú potrebuje v podmienkach koncentrácie ruskej vojenskej sily na svojich hraniciach.



Návrh zákona počíta aj s okamžitým uvalením sankcií na plynovod Nord Stream 2, aby sa nikdy nesprevádzkoval.



Spoluautormi návrhu zákona sú poslanci Snemovne reprezentantov Mike Rogers, Mike Turner a Elise Stefaniková.



Tento návrh zákona počíta s výrazným zvýšením financovania dodávok smrtiacich zbraní Ukrajine, najmä protilietadlových a protilodných zbraní, ktoré Ukrajinci potrebujú na zadržiavanie Ruska.



Podľa Rogersa návrh zákona dáva jasne najavo, že Putinove požiadavky, ako právo veta a vstup štátov do NATO a moratórium na rozmiestňovanie rakiet stredného doletu, sú neprijateľné a protirečia záujmom USA v oblasti ich vlastnej bezpečnosti.



Ukrajina musí byť slobodná pri rozhodovaní o svojej budúcnosti vrátane ekonomických vzťahov a bezpečnosti, a to bez strachu z odvetných opatrení, vyhlásila Stefaniková.



Agentúra Interfax spresnila, že návrh zákona tiež označuje Ukrajinu za členskú krajinu NATO plus, aby bolo možné urýchlene zvážiť predaj určitého amerického obranného tovaru a služieb.



Dokument súčasne odmieta návrh Ruskej federácie na zavedenie moratória na rozmiestňovanie pozemných rakiet stredného doletu v Európe a požaduje, aby Spojené štáty oficiálne určili, či Rusko je štátom sponzorujúcim terorizmus.



Navrhovatelia okrem toho počítajú s vyčlenením 155 miliónov dolárov pre Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda. Tieto financie vyčlenené pre rok 2022 majú poslúžiť na boj proti "ruským dezinformačným a informačným operáciám" v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.