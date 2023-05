Republikáni v Snemovni schválili nové azylové obmedzenia

Washington 12. mája (TASR) - Republikánski zákonodarcovia v americkej Snemovni reprezentantov schválili vo štvrtok návrh zákona, ktorý by umožnil obnovu pozastavenej výstavby múru na hraniciach USA s Mexikom a zaviedol by nové obmedzenia pre uchádzačov o azyl.



Ako píšu agentúry AP a AFP, deje sa to v čase, keď vo štvrtok o polnoci vypršala platnosť pandemických obmedzení zavedených ešte za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Na ich základe boli stovky tisíce migrantov rýchlo vyhostené do Mexika. Niekoľko hodín pred vypršaním starých pravidiel sa migranti zhromažďovali na oboch stranách americko-mexickej hranice.



Návrh zákona bol v Snemovni reprezentantov vedenej republikánmi schválený v pomere hlasov 219:213. Očakáva sa však, že v Senáte, kde majú prevahu demokrati, návrh neprejde. Demokrati tvrdia, že obsahuje agresívne opatrenia, ktoré považujú za "kruté" a "protiimigračné". Šéf Bieleho domu Joe Biden avizoval, že tento zákon bude vetovať. Návrh má však podľa AFP slúžiť ako východiskový bod pre obe strany, aby začali diskutovať o reforme imigračných pravidiel.



Predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy uviedol, že republikáni chcú týmto krokom reagovať na chaos a "Bidenovu krízu na hraniciach", a to legislatívou, ktorá poskytne podporu členom pohraničnej stráže.



AFP pripomína, že exprezident USA Trump prisľúbil výstavbu múru na hraniciach s Mexikom v dĺžke 3145 kilometrov, pričom tvrdil, že výdavky uhradí Mexiko. Napokon bol dokončený len 727-kilometrový úsek, ktorý zaplatili americkí daňoví poplatníci. Len 80 kilometrov pritom tvorí novovzniknutý múr na miestach, kde predtým žiaden nebol.