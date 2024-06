Republikáni v USA blokujú zákon o ochrane prístupu k IVF

Washington 14. júna (TASR) - Republikáni v americkom Senáte vo štvrtok zablokovali návrh zákona, ktorým sa uznáva zákonné právo na oplodnenie in vitro (IVF) a ktorý bol predložený v rámci snahy demokratov zdôrazniť ohrozenie reprodukčných slobôd pred novembrovými voľbami.



Ako spresnila agentúra AFP, legislatíva by zaviedla federálne právo na liečbu neplodnosti za pomoci mimotelového oplodnenia - jedného z typov techník asistovanej reprodukcie - a pre poskytovateľov služieb, ktorí by tento postup ponúkali, s rozšíreným poistením na zníženie nákladov.



Prevažná väčšina Američanov v prieskumoch verejnej mienky tvrdí, že umelé oplodnenie je morálne prijateľné, krajina je však rozdelená v otázke likvidácie zmrazených ľudských embryí z IVF.



Návrh zákona potreboval podporu 60 senátorov, aby sa o ňom mohla začať diskusia. Podporilo ho len 48 senátorov, pričom medzi nimi boli len dvaja republikáni.



"Tento návrh zákona len zavádza celoštátne právo na umelé oplodnenie a odstraňuje prekážky pre milióny Američanov, ktorí sa snažia o umelé oplodnenie, aby mali deti," povedal na pôde Senátu líder demokratickej väčšiny Chuck Schumer.



Dodal, že je to preňho osobná záležitosť, lebo vďaka "zázraku IVF" má ročného vnuka.



Republikáni tvrdia, že návrh zachádza príliš ďaleko, a obvinili demokratov, že zinscenovali "demonštratívne hlasovanie", aby šírili paniku v súvislosti s prístupom k IVF.



"Aby bolo jasné: nikto sa nesnaží zakázať IVF. Ani jeden senátor," deklaroval texaský konzervatívec Ted Cruz.



Používanie IVF sa v USA stalo horúcou predvolebnou témou po tom, ako Najvyšší súd v štáte Alabama vo februári rozhodol, že zmrazené embryá sú deti, čo znamená, že tí, ktorí ich zlikvidujú, môžu byť trestne zodpovední za ich smrť.



Reprodukčné práva boli pre demokratov účinným politickým tromfom počas dvoch rokov, odkedy konzervatívne orientovaný Najvyšší súd zrušil rozsudok Roeová verzus Wade - prelomové rozhodnutie z roku 1973, na základe ktorého sa potraty stali ústavne chráneným právom.



Viceprezidentka USA Kamala Harrisová vo svojej reakcii upozornila, že odkedy súd zrušil rozsudok v kauze Roeovej, v štátoch po celej americkej Únii "extrémisti navrhujú a prijímajú zákony, ktoré ohrozujú nielen prístup k interrupciám, ale aj k antikoncepcii a umelému oplodneniu".



Kritizovala Bidenovho predchodcu na poste prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý "uvrhol náš systém zdravotnej starostlivosti do chaosu a zbavil ho základných slobôd, na ktoré sa Američania spoliehali celé desaťročia."