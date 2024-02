Republikáni v USA nedokázali odvolať ministra pre vnútornú bezpečnosť

Washington 7. februára (TASR) - Minister pre vnútornú bezpečnosť USA Alejandro Mayorkas v stredu prežil pokus o svoje odvolanie, ktorý iniciovali republikáni. Proti impeachmentu zahlasovala Snemovňa reprezentantov Kongresu USA ovládaná republikánmi pomerom hlasov 216:214. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Proti odvolaniu ministra hlasovali aj traja republikáni. Republikánskej strane sa tak nepodarilo získať potrebnú väčšinu hlasov.



Výbor pre vnútornú bezpečnosť schválil na konci januára uznesenie, aby sa o impeachmente ministra hlasovalo na základe dvoch obvinení. Mayorkasa, ktorý sa narodil na Kube, obviňujú republikáni z toho, že "úmyselne a systematicky" odmieta presadzovať imigračné zákony. Navyše podľa nich Kongresu vedome klamal, keď povedal, že južné hranice USA s Mexikom sú bezpečné, čím "narušil dôveru verejnosti".



Demokrati zasa hovoria o "fingovanom procese" bez toho, aby boli predložené akékoľvek dôkazy.



Ak by bol návrh na ústavnú obžalobu prijatý, išlo by o prvý impeachment voči ministrovi americkej vlády za takmer 150 rokov. Tento nezvyčajný krok prišiel v čase, keď republikáni v kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami kladú výrazný dôraz na migračnú politiku, čím blokujú aj ďalší miliardový balík vojenskej pomoci Ukrajine.



V uplynulých mesiacoch prekročil hranice z Mexika do USA rekordný počet migrantov. Americký prezident Joe Biden v tejto súvislosti nedávno prisľúbil, že ich uzavrie, "kým nebudú opäť pod kontrolou".