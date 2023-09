Republikáni začali vypočúvanie v rámci snahy o impeachment Bidena

Washington 29. septembra (TASR) - Dozorný výbor americkej Snemovne reprezentantov začal vo štvrtok s vypočúvaním prvých svedkov v rámci vyšetrovania, ktoré môže viesť k impeachmentu demokratického prezidenta Joea Bidena v súvislosti s obchodnými aktivitami jeho rodiny. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Republikáni, ktorí vedú vyšetrovanie Bidena, vo svojom prvom štvrtkovom vypočutí podrobne opísali zahraničné platby členom jeho rodiny, neposkytli však dôkazy o tom, že by z toho mal mať demokratický prezident osobný prospech.



Prvé vypočutie slúžilo ako prehľad dôkazov, ktoré republikáni doteraz zhromaždili o zahraničných obchodných podnikoch prezidentovho problémového syna Huntera Bidena (53).



Poprední predstavitelia republikánov v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Bidena obviňujú z korupčných praktík a zneužitia právomocí. Usilujú sa pritom nájsť spojitosť práve medzi prezidentom a zahraničnými obchodnými aktivitami jeho syna.



"Americký ľud požaduje zodpovednosť za túto kultúru korupcie," uviedol vo štvrtok predseda dozorného výboru James Comer.



Demokrati a niekoľko nezávislých svedkov tvrdia, že neexistuje dôkaz, podľa ktorého by Biden mal prijať niektorú z týchto platieb či sa inak podieľať na neprimeranom správaní v čase, keď v rokoch 2009-2017 pôsobil ako viceprezident USA, píše Reuters. Biely dom akékoľvek protiprávne konanie odmieta a vyšetrovanie označil za politicky motivované.



Republikáni v stredu zverejnili záznamy bankových prevodov medzi istým čínskym obchodníkom a Hunterom Bidenom z roku 2019. V záznamoch bola uvedená aj adresa domu Joea Bidena vo Wilmingtone v americkom štáte Delaware.



Podľa republikánov to má potvrdzovať, že Biden starší mal z týchto transakcií zisk. Demokrati však zdôrazňujú, že zo zverejnených dokumentov nič také nevyplýva.



Podľa vysokopostaveného demokratického predstaviteľa výboru Jamieho Raskina by republikáni vo štvrtok predložili akékoľvek dôkazy, ak by nejaké mali. "Nemajú však nič," podotkol.



Americký Kongres má na základe americkej ústavy právomoc odvolať prezidenta za zradu, podplácanie či iné závažné trestné činy a priestupky, uvádza AFP. Po prípadnej úspešnej ústavnej žalobe v Snemovni reprezentantov by sa konal proces na pôde Senátu. Prezident by bol v prípade usvedčenia odvolaný z funkcie.