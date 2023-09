Republikáni začínajú vypočúvania v rámci pokusu o impeachment Bidena

Washington 28. septembra (TASR) - Americká Republikánska strana začína vo štvrtok sériu vypočúvaní, ktorých cieľom je spustiť proces ústavnej žaloby (impeachmentu) voči úradujúcemu prezidentovi Joeovi Bidenovi. Doterajšie osem mesiacov trvajúce vyšetrovanie však zatiaľ nepreukázalo žiadne pochybenia prezidenta. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The New York Times (NYT).



Poprední predstavitelia republikánov v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Bidena obviňujú z korupčných praktík a zneužitia právomocí. Usilujú sa pritom nájsť spojitosť medzi prezidentom a zahraničnými obchodnými aktivitami jeho syna Huntera Bidena.



"Republikáni zo Snemovne narazili na závažné a vierohodné obvinenia týkajúce sa správania prezidenta Bidena," ktoré naznačujú existenciu korupčného prostredia, uviedol republikán Kevin McCarthy, predseda Snemovne reprezentantov.



Republikáni v stredu zverejnili záznamy bankových prevodov medzi istým čínskym obchodníkom a Hunterom Bidenom z roku 2019. V záznamoch bola uvedená aj adresa domu Joea Bidena vo Wilmingtone v americkom štáte Delaware.



Podľa republikánov to má potvrdzovať, že Biden starší mal z týchto transakcií zisk. Demokrati však zdôrazňujú, že zo zverejnených dokumentov nič také nevyplýva.



"Problémom nie je to, že nedokážu získať dôkazy. Ich problém je to, že dôkazy nepodporujú ich obvinenia," povedal demokratický kongresman Dan Goldman.



Republikáni odhlasovali aj zverejnenie ďalších 700 strán dokumentov z vyšetrovania Huntera Bidena, ktoré podliehali utajeniu.



Americký Kongres má na základe americkej ústavy právomoc odvolať prezidenta za zradu, podplácanie či iné závažné trestné činy a priestupky, uvádza AFP. Po prípadnej úspešnej ústavnej žalobe v Snemovni reprezentantov by sa konal proces na pôde Senátu. Prezident by bol v prípade usvedčenia odvolaný z funkcie.