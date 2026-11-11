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Republikáni zmarili snahu o odvolanie Hegsetha
Utorňajšie hlasovanie však môže podľa AP snahu o obžalobu Hegsetha iba odložiť.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Republikáni v Snemovni reprezentantov USA v utorok zmarili snahu o odvolanie ministra obrany Petea Hegsetha pre vojnu s Iránom. S návrhom prišiel republikánsky kongresman Thomas Massie, Hegseth to označil za frašku a politické divadlo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 211 ku 204 rozhodla o tom, že Massieho iniciatíva, ktorej cieľom je začať proces ústavnej žaloby voči Hegsethovi, bude postúpená do justičného výboru. Tým kongresmani v podstate znemožnili, aby sa o nej podľa plánu hlasovalo v stredu.
Utorňajšie hlasovanie však môže podľa AP snahu o obžalobu Hegsetha iba odložiť. Demokrati, ktorí ju podporujú, v januári prevezmú od republikánov kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom. Líder demokratov v dolnej komore Hakeem Jeffries vyhlásil, že Hegseth zneužil svoje právomoci a ohrozil národnú bezpečnosť USA.
Minister obrany je pod tlakom po tom, ako prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance pripísali výrazné straty Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu vojne s Iránom.
Trump zatiaľ vyjadruje Hegsethovi podporu a za ministra sa v utorok postavili vo veľkej miere aj republikánski kongresmani. Trump predtým na sociálnej sieti napísal, že minister si za svoju obhajobu v súvislosti so snahami o odvolanie z funkcie šéfa Pentagónu zaslúži najvyššie možné hodnotenie.
Viaceré body iniciatívy sa týkajú vojny s Iránom. Hegsethovi je vyčítané porušenie zákona o vojnových právomociach (War Powers Resolution), ktorý vyžaduje, aby prezident pri vojenských zásahoch konzultoval svoj postup s Kongresom.
Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 211 ku 204 rozhodla o tom, že Massieho iniciatíva, ktorej cieľom je začať proces ústavnej žaloby voči Hegsethovi, bude postúpená do justičného výboru. Tým kongresmani v podstate znemožnili, aby sa o nej podľa plánu hlasovalo v stredu.
Utorňajšie hlasovanie však môže podľa AP snahu o obžalobu Hegsetha iba odložiť. Demokrati, ktorí ju podporujú, v januári prevezmú od republikánov kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom. Líder demokratov v dolnej komore Hakeem Jeffries vyhlásil, že Hegseth zneužil svoje právomoci a ohrozil národnú bezpečnosť USA.
Minister obrany je pod tlakom po tom, ako prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance pripísali výrazné straty Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu vojne s Iránom.
Trump zatiaľ vyjadruje Hegsethovi podporu a za ministra sa v utorok postavili vo veľkej miere aj republikánski kongresmani. Trump predtým na sociálnej sieti napísal, že minister si za svoju obhajobu v súvislosti so snahami o odvolanie z funkcie šéfa Pentagónu zaslúži najvyššie možné hodnotenie.
Viaceré body iniciatívy sa týkajú vojny s Iránom. Hegsethovi je vyčítané porušenie zákona o vojnových právomociach (War Powers Resolution), ktorý vyžaduje, aby prezident pri vojenských zásahoch konzultoval svoj postup s Kongresom.