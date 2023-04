Republikánka Haleyová pochybuje, že sa Biden dožije 86. narodenín

Washington 29. apríla (TASR) - Uchádzačka o republikánsku nomináciu do amerických prezidentských volieb Nikki Haleyová označila za nepravdepodobné, že súčasný prezident Joe Biden vydrží v prípade svojho znovuzvolenia do konca svojho druhého obdobia vo funkcii. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy stanice Sky News.



Biden (80) je najstarším prezidentom v dejinách USA. Na konci prípadného druhého obdobia vo funkcii by mal 86 rokov.



"Oznámil, že v roku 2024 opäť kandiduje a som presvedčená, že môžeme všetci jasne a s určitosťou povedať, že ak volíte Joea Bidena, tak v skutočnosti rátate s prezidentkou (Kamalou) Harrisovou," povedala Haleyová pre stanicu Fox News. To, že by sa Biden dožil 86 rokov považuje za nepravdepodobné.



Haleyová (51) je bývalá guvernérka štátu Južná Karolína a svoju kandidatúru oficiálne oznámila vo februári.



Biely dom na jej tvrdenie nechcel reagovať, keďže sa priamo k predvolebnej kampani jednotlivých kandidátov nevyjadruje, ako priblížil jeho hovorca Andrew Bates. Hovorca však dodal, že vlastne aj zabudol, že Haleyová kandiduje.



V prípade smrti úradujúceho prezidenta USA preberá prezidentský post viceprezident. Túto funkciu v súčasnosti zastáva Kamala Harrisová.



Približne polovica amerických demokratických voličov podľa v utorok zverejneného prieskumu tvrdí, že Biden by sa nemal vo voľbách na budúci rok uchádzať o znovuzvolenie.



Prezident v stredu Američanom odkázal, že napriek pokročilému veku sa cíti dobre, a upozornil na nebezpečenstvo, ktoré pre americkú demokraciu predstavuje Donald Trump.