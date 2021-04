Republikánka Haleyová podporí Trumpa, ak sa rozhodne kandidovať

New York 13. apríla (TASR) - Bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová nebude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, ak sa o funkciu bude opäť uchádzať Donald Trump. Informovala o tom v utorok televízia Fox News.



Niekdajšia republikánska guvernérka Južnej Karolíny Nikky Haleyová sa často spomína ako možná prezidentská kandidátka republikánov pre voľby v roku 2024. V pondelok však vyhlásila, že proti Trumpovi kandidovať nebude.



"Nebudem kandidovať, ak bude kandidovať prezident Trump. Budem s ním o tom hovoriť," povedala Haleyová pre agentúru AP.



Výslovne pritom uviedla, že by podporila prípadnú Trumpovu opätovnú kandidatúru. Zdôraznila, že s bývalým prezidentom mala vždy vynikajúce pracovné vzťahy a úzko s ním spolupracovala v zahraničnopolitických otázkach.



Táto vplyvná republikánska politička, dcéra indických prisťahovalcov, pôsobila ako veľvyslankyňa USA pri OSN v rokoch 2017 a 2018 počas pôsobenia Trumpa, ktorý ju na tento post nominoval.



Haleyová však bola jedna z mála popredných predstaviteľov Republikánskej strany, ktorá verejne kritizovala Trumpa po januárovom útoku jeho stúpencov na Kapitol. Vyjadrila vtedy očakávanie, že Trump sa dostane do politickej izolácie a už viac nebude kandidovať na nijaký post vo vláde.



Samotný Trump ešte oficiálne neoznámil, či chce v roku 2024 opäť kandidovať za prezidenta. V prejave, ktorý predniesol vo februári na republikánskej konferencii, takúto možnosť pripustil, no nevyjadril sa jednoznačne. Prisľúbil však, že sa aktívne zapojí do kampane pred budúcoročnými kongresovými voľbami, ktoré sa budú konať v novembri 2022, teda takmer v polovici funkčného obdobia súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena.