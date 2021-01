Republikánska senátorka z Aljašky vyzýva Trumpa, aby odstúpil

Washington 9. januára (TASR) - Republikánska senátorka z amerického štátu Aljaška Lisa Murkowská vyzvala v noci na sobotu prezidenta Donalda Trumpa, aby odstúpil z funkcie. Spôsobil totiž americkému národu "už dosť škody", uviedla Murkowská, ktorú cituje agentúra AFP.



"Nesústredí sa na situáciu s pandémiou COVID-u. Buď hrá golf, alebo zúri v Oválnej pracovni a útočí na každého jedného človeka, ktorý mu je lojálny a verný," uviedla senátorka pre denník Anchorage Daily News.



Murkowská sa tak stala prvou členkou hornej komory amerického Kongresu, ktorá odchádzajúceho prezidenta vyzvala na demisiu. Nie je to však prvýkrát, čo sa táto aljašská senátorka vzoprela Republikánskej strane a Trumpovi, pripomína AFP. V roku 2018 hlasovala proti vymenovaniu Trumpovho nominanta na post sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha.



"Ak je Republikánska strana už len stranou Donalda Trumpa, tak si úprimne kladiem otázku, či je to tá pravá strana pre mňa," pokračovala Murkowská.



Kongresman Adam Kinzinger bol prvým republikánskym zákonodarcom v Snemovni reprezentantov, ktorý vyzval na aktivovanie 25. dodatku ústavy, umožňujúceho kabinetnej väčšine odvolať prezidenta považovaného za neschopného vykonávať svoje povinnosti.



Aktuálneho šéfa Bieleho domu už verejne kritizovalo niekoľko ďalších republikánskych senátorov, avšak doteraz ho ani jeden z nich verejne nevyzval, aby podal demisiu.



Stúpenci republikánskeho prezidenta Trumpa vtrhli v stredu do budovy Kongresu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr - Senátu a Snemovne reprezentantov -, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo demokrata Joea Bidena v novembrových voľbách hlavy štátu.



Vzniknutý chaos a násilie viedlo k smrti piatich ľudí.



Trump pred týmto incidentom zverejnil niekoľko príspevkov na sociálnej sieti Twitter, v ktorých burcoval svojich priaznivcov nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu, budove amerického Kongresu. Twitter v piatok oznámil, že Trumpov osobný účet natrvalo zrušil.