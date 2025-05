Republikánski senátori chcú nové sankcie po Trumpovej kritike Putina

Washington 28. mája (TASR) - Medzi republikánskymi členmi amerického Senátu rastie frustrácia pre postoj ruského prezidenta k prímeriu a ukončeniu vojny na Ukrajine. Viacerí z nich požadujú uvalenie nových sankcií na Rusko po tom, ako Vladimira Putina kritizoval aj americký prezident Dondald Trump. V stredajšom článku na to upozorňuje portál Axios, informuje TASR.



Trump v uplynulých dňoch otvorene vyjadril nespokojnosť s Putinovým prístupom. V utorok večer na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že šéf Kremľa sa „zahráva s ohňom“ a Rusku by sa podľa jeho slov už stalo veľa zlého, keby nestál na čele Spojených štátov. Putina kritizoval aj po nedeľnom ruskom raketovom útoku na Ukrajinu.



„Nič nové zo strany Putinovho Ruska,“ napísal v utorok republikánsky senátor Lindsey Graham v príspevku na X. Poukázal na to, že Rusko sa nesnaží situáciu deeskalovať, ale predlžovať s dojmom, že o ňu ostatní stratia záujem. „V meste je nový šerif. Starý postup už nebude fungovať,“ upozornil.



Graham a jeho demokratický kolega Richard Blumenthal nedávno predložili návrh zákona, ktorý by na Rusko uvalil nové sankcie, ak Putin odmietne rokovať s Ukrajinou alebo ak Rusko po uzavretí mierovej dohody podnikne ďalší útok. Okrem nových sankcií návrh počíta s uvalením 500-percentného cla na dovoz tovaru z krajín, ktoré odoberajú ruskú ropu, plyn a iné produkty. S návrh súhlasí 82 ďalších senátorov.



„Je čas na také veľké sankcie, po ktorých Putin bude vedieť, že hra sa skončila,“ napísal v utorok na sociálnej sieti X republikánsky senátor Chuck Grassley. „Prezident Trump by mal podniknúť rázne kroky proti Putinovi tak ako proti Harvardu,“ uviedol Grassley s odkazom na Trumpov postup proti prestížnej americkej univerzite.



Líder republikánskej väčšiny v senáte John Thune minulý týždeň uviedol, že je pripravený posunúť návrh na rokovanie. Zdôraznil však, že na jeho načasovaní bude spolupracovať s Bielym domom. Podľa Axiosu by nedávna Trumpova kritika voči Putinovi mohla veci posunúť vpred.