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Republikánsky kongresman inicioval proces odvolania ministra obrany
Massie, otvorený kritik republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, využil osobitný legislatívny postup. Vedenie Snemovne musí zabezpečiť jeho prerokovanie do dvoch rokovacích dní.
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) — Republikánsky kongresman Thomas Massie v pondelok predložil návrh na ústavnú žalobu (impeachment) voči americkému ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi v súvislosti s vojnou v Iráne. Šéfa Pentagónu v celkovo ôsmich bodoch obvinil napríklad aj z nezákonného vedenia vojny bez súhlasu Kongresu či zo zneužitia právomocí. O návrhu by Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi mohla hlasovať už v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Massie, otvorený kritik republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, využil osobitný legislatívny postup. Vedenie Snemovne musí zabezpečiť jeho prerokovanie do dvoch rokovacích dní. Republikáni však môžu zablokovať jeho prerokovanie procedurálnym hlasovaním.
Návrh na impeachment prišiel necelý týždeň po tom, ako republikáni utrpeli výraznú porážku vo voľbách do Kongresu. Podľa predložených obvinení Hegseth porušil zákon o vojnových právomociach z roku 1973 (War Powers Resolution), ktorý obmedzuje možnosť prezidenta nasadiť americké ozbrojené sily do ozbrojených konfliktov bez súhlasu Kongresu. Ďalšie body sa týkajú pochybení v súvislosti s civilnými obeťami a vojenskými operáciami v Jemene a Venezuele. Pentagón tieto obvinenia odmieta.
Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý by sa mal v januári stať jej predsedom, návrh predložený Massiem podporil. Niektorí republikáni vyjadrili nespokojnosť s Hegsethom, zatiaľ však impeachment jednoznačne nepodporili.
Hegseth označil Massieho snahu o impeachment za „frašku“. Samotného kongresmana označil za „frustrovaného“, čím narážal na fakt, že prehral primárky s kandidátom podporovaným prezidentom, a svojich oponentov obvinil, že sa usilujú o jeho „politickú likvidáciu“. Na utorok o 08.00 h miestneho času (14.00 h SEČ) avizoval brífing k tejto téme.
Trump sa Hegsetha verejne zastal a minulý týždeň vyhlásil, že má v úmysle ponechať ho vo funkcii.
Na schválenie impeachmentu v Snemovni reprezentantov stačí jednoduchá väčšina hlasov. O odvolaní z funkcie by následne rozhodoval Senát, kde je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných senátorov. Ani prípadné schválenie návrhu v dolnej komore Kongresu by preto automaticky neznamenalo Hegsethovo odvolanie.
V dejinách USA Snemovňa schválila impeachment len voči dvom ministrom - ministrovi vojny Williamovi W. Belknapovi v roku 1876 a ministrovi pre vnútornú bezpečnosť Alejandrovi Mayorkasovi vo februári 2024. Ani jedného z nich však Senát napokon neodvolal.
Massie, otvorený kritik republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, využil osobitný legislatívny postup. Vedenie Snemovne musí zabezpečiť jeho prerokovanie do dvoch rokovacích dní. Republikáni však môžu zablokovať jeho prerokovanie procedurálnym hlasovaním.
Návrh na impeachment prišiel necelý týždeň po tom, ako republikáni utrpeli výraznú porážku vo voľbách do Kongresu. Podľa predložených obvinení Hegseth porušil zákon o vojnových právomociach z roku 1973 (War Powers Resolution), ktorý obmedzuje možnosť prezidenta nasadiť americké ozbrojené sily do ozbrojených konfliktov bez súhlasu Kongresu. Ďalšie body sa týkajú pochybení v súvislosti s civilnými obeťami a vojenskými operáciami v Jemene a Venezuele. Pentagón tieto obvinenia odmieta.
Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý by sa mal v januári stať jej predsedom, návrh predložený Massiem podporil. Niektorí republikáni vyjadrili nespokojnosť s Hegsethom, zatiaľ však impeachment jednoznačne nepodporili.
Hegseth označil Massieho snahu o impeachment za „frašku“. Samotného kongresmana označil za „frustrovaného“, čím narážal na fakt, že prehral primárky s kandidátom podporovaným prezidentom, a svojich oponentov obvinil, že sa usilujú o jeho „politickú likvidáciu“. Na utorok o 08.00 h miestneho času (14.00 h SEČ) avizoval brífing k tejto téme.
Trump sa Hegsetha verejne zastal a minulý týždeň vyhlásil, že má v úmysle ponechať ho vo funkcii.
Na schválenie impeachmentu v Snemovni reprezentantov stačí jednoduchá väčšina hlasov. O odvolaní z funkcie by následne rozhodoval Senát, kde je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných senátorov. Ani prípadné schválenie návrhu v dolnej komore Kongresu by preto automaticky neznamenalo Hegsethovo odvolanie.
V dejinách USA Snemovňa schválila impeachment len voči dvom ministrom - ministrovi vojny Williamovi W. Belknapovi v roku 1876 a ministrovi pre vnútornú bezpečnosť Alejandrovi Mayorkasovi vo februári 2024. Ani jedného z nich však Senát napokon neodvolal.