Republikánsky primátor Miami Suarez predložil prezidentskú kandidatúru

Miami 15. júna (TASR) - Republikánsky primátor floridského mesta Miami Francis Suarez v stredu zaregistroval svoju kandidatúru na prezidenta. Vstúpil tak do súboja o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany, kde medzi približne desiatkou uchádzačov výrazne dominuje exprezident Donald Trump, informuje agentúra AFP.



Štyridsaťpäťročný Suarez je predsedom Konferencie amerických primátorov a je zatiaľ jediným republikánskym kandidátom hispánskeho pôvodu; jeho otec sa narodil na Kube.



Suarez v stredu predložil svoje kandidačné listiny Federálnej volebnej komisii. Svoju kandidatúru ešte verejne neoznámil, avšak avizoval, že vo štvrtok prednesie "dôležitý prejav" v Prezidentskej knižnici Ronalda Reagana v Kalifornii. V prípade úspechu by sa stal prvým úradujúcim primátorom zvoleným za prezidenta USA, mimo Floridy však nie je príliš známy.



Francis Suarez je už tretím uchádzačom o republikánsku prezidentskú nomináciu z Floridy: po guvernérovi tohto štátu Ronovi DeSantisovi a Donaldovi Trumpovi, ktorý od odchodu z Bieleho domu žije vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago. Okrem nich už svoj úmysel kandidovať oznámili bývalý viceprezident Mike Pence, senátor Tim Scott, bývalá veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová a guvernér New Jersey Chris Christie.



Napriek viac než desiatke kandidátov sa súboj o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany považuje prakticky za duel dvoch osobností: Donalda Trumpa a Rona DeSantisa, uvádza agentúra AFP. Suarez sa v minulosti vymedzil voči obom týmto politikom.



Väčšina uchádzačov sa stretne v prvej predvolebnej debate, ktorá sa uskutoční 23. augusta. Víťaz republikánskych primárok si v novembri 2024 zmeria sily s prezidentským kandidátom Demokratickej strany, ktorým sa veľmi pravdepodobne stane prezident Joe Biden.