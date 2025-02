Republikánsky senátor M. McConnell sa nebude uchádzať o znovuzvolenie

Washington 20. februára (TASR) - Americký senátor z Kentucky Mitch McConnell vo štvrtok oznámil, že po 40 rokoch v Kongrese nebude v budúcoročných kongresových voľbách obhajovať svoj mandát. Funkčné obdobie, ktoré sa mu skončí v januári 2027, plánuje dokončiť, píše TASR podľa agentúry AFP.



Osemdesiattriročný veterán americkej politiky bol až do svojho novembrového odstúpenia najdlhšie slúžiacim republikánskym lídrom v americkom Senáte.



Jeho rozhodnutie neuchádzať sa o znovuzvolenie v roku 2026 nie je podľa AFP veľkým prekvapením vzhľadom na jeho vek a čoraz neistejší zdravotný stav. Obavy o McConnellovo zdravie narastali po opakovaných príhodách, keď sa zdalo, že počas verejných podujatí zmeravel, a po jeho niekoľkých pádoch.



Za senátora bol prvýkrát zvolený v roku 1984. Do čela Republikánskej strany sa dostal o 23 rokov neskôr. V Kongrese si za sedem funkčných období získal povesť bezohľadného majstra taktiky. AFP ho označila za jedného z "najvplyvnejších mocenských hráčov vo Washingtone". Svoje štyri desaťročia na senátorskom poste McConnell vo štvrtok označil za "životnú poctu".



"Po ôsmy raz sa o túto poctu uchádzať nebudem. Moje súčasné funkčné obdobie v Senáte bude moje posledné," oznámil na pôde tejto hornej komory Kongresu pri príležitosti svojich 83. narodenín. Vo svojom prejave kolegov senátorov vyzval, aby využili svoje ústavné právomoci v čase, keď sa prezident Donald Trump podľa stanice BBC snaží pôsobnosť svojej funkcie výrazne rozšíriť.



Napriek tomu, že McConnell podporoval väčšinu agendy Trumpa počas jeho prvej vlády, pred odchodom do dôchodku sa stal jeho čoraz hlasnejším kritikom. Proti Trumpovým nomináciám na vládne posty hlasoval najviac zo všetkých republikánov v Senáte - postavil sa proti Peteovi Hegsethovi na post ministra obrany, Tulsi Gabbardovej na post riaditeľky tajných služieb a Robertovi F. Kennedymu Jr. na post ministra zdravotníctva.