Prieskum inštitútu Republikon:Magyar je dvakrát populárnejší než Orbán

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Autor TASR
Budapešť 18. mája (TASR) - Mesiac po parlamentných voľbách v Maďarsku je novozvolený premiér Péter Magyar s 58-percentnou popularitou dvakrát populárnejší než bývalý predseda vlády Viktor Orbán, ktorého pozitívne vníma 29 percent Maďarov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Republikon, ktoré v pondelok zverejnil server hang.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyara vníma negatívne 25 percent Maďarov, pričom Orbána označilo za nepopulárneho až 60 percent opýtaných.

Napriek tomu, že pre mnohých bol Magyar v podstate iba prostriedkom na porážku Orbána a mnohí ho volili z taktických dôvodov, sa teraz zdá, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne spoločenské vnímanie. Na druhej strane Orbán nielenže stratil premiérske kreslo, ale aj auru neporaziteľnosti, ktorá ho doteraz obklopovala a vlastne prispela k historickej porážke Fideszu, píše sa v analýze výsledkov prieskumu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
