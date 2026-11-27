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Republikon: Vládnu stranu Tisza by volilo 67 % a Fidesz 23 % Maďarov
Podľa analýzy Republikon Intézet sa opozícia dostala do krízy a jej podpora dosahuje len dve tretiny výsledku z prehratých aprílových parlamentných volieb.
Autor TASR
Budapešť 27. novembra (TASR) – Náskok maďarskej vládnej strany TISZA premiéra Pétera Magyara pred opozičným blokom Fidesz-KDNP sa v novembri mierne zvýšil. Medzi rozhodnutými voličmi dosiahla TISZA podporu 67 percent a Fidesz-KDNP 23 percent Maďarov. Vyplýva to z novembrového prieskumu verejnej mienky inštitútu Republikon Intézet, ktorý v piatok zverejnil server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V rámci celej populácie posilnila strana TISZA o dva percentuálne body na 56 percent, zatiaľ čo podpora bloku Fidesz-KDNP klesla o rovnakú hodnotu na 20 percent. Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) stratilo za mesiac jeden percentuálny bod a v novembri ho preferovalo šesť percent opýtaných.
Podľa analýzy Republikon Intézet sa opozícia dostala do krízy a jej podpora dosahuje len dve tretiny výsledku z prehratých aprílových parlamentných volieb.
Väčšina respondentov označila nedávne kauzy Fideszu ako súčasť systémovej korupcie vlády premiéra Viktora Orbána. Najhorúcejším prípadom je v súčasnosti kauza exministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka, v ktorej Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) zaistil v polovici novembra hotovosť vo výške vyše šiestich miliárd forintov (približne 15 miliónov eur), ktorá bola ukrytá v nehnuteľnostiach, trezoroch a zakopaná v lesoch.
Minulotýždňový prieskum inštitútu Nézőpont Intézet takisto potvrdil výrazné vedenie strany TISZA s podporou 53 percent dospelej populácie, čo predstavuje približne štyri milióny sympatizantov. Bloku Fidesz-KDNP nameral Nézőpont 23 percent a Hnutiu Naša vlasť osem percent.
V rámci celej populácie posilnila strana TISZA o dva percentuálne body na 56 percent, zatiaľ čo podpora bloku Fidesz-KDNP klesla o rovnakú hodnotu na 20 percent. Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) stratilo za mesiac jeden percentuálny bod a v novembri ho preferovalo šesť percent opýtaných.
Podľa analýzy Republikon Intézet sa opozícia dostala do krízy a jej podpora dosahuje len dve tretiny výsledku z prehratých aprílových parlamentných volieb.
Väčšina respondentov označila nedávne kauzy Fideszu ako súčasť systémovej korupcie vlády premiéra Viktora Orbána. Najhorúcejším prípadom je v súčasnosti kauza exministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka, v ktorej Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) zaistil v polovici novembra hotovosť vo výške vyše šiestich miliárd forintov (približne 15 miliónov eur), ktorá bola ukrytá v nehnuteľnostiach, trezoroch a zakopaná v lesoch.
Minulotýždňový prieskum inštitútu Nézőpont Intézet takisto potvrdil výrazné vedenie strany TISZA s podporou 53 percent dospelej populácie, čo predstavuje približne štyri milióny sympatizantov. Bloku Fidesz-KDNP nameral Nézőpont 23 percent a Hnutiu Naša vlasť osem percent.